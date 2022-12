Cimitero storico nel degrado "Mancano i fondi"

Qualche malumore era già rimbalzato sulle pagine Facebook, che raccontano il quotidiano sassolese, in occasione della commemorazione dei defunti.

Oggetto delle doglianze, lo stato di manutenzione del cimitero Monumentale di San Prospero, uno dei gioielli cittadini, oltre che luogo di memoria collettiva cui la comunità è particolarmente legata. Il degrado in cui versa suscita periodiche lamentele.

Le ultime, in ordine di tempo, poco prima di Natale, con un utente che ha pubblicato sui social le immagini di marciapiedi sbrecciati chiedendosi come possano essere così carenti le manutenzioni di un luogo che dovrebbe essere invece fruibile a tutti. A novembre alle lamentele rispose il sindaco, segnalando la mancanza di fondi per procedere ad una ristrutturazione della quale lo storico cimitero – è evidente a tutti – ha urgente bisogno. Questa volta il punto lo fa il vicesindaco Alessandro Lucenti, che prende atto con rammarico delle lamentele dei cittadini ("giuste, come le segnalazioni") ma spiega come ogni manutenzione, sulla struttura ellittica costruita ormai tre secoli fa, sia particolarmente complessa, e ostacolata – conferma – dalla carenza di risorse.

"Sul cimitero di San Prospero monitoriamo la situazione, cercando di porre in essere le piccole manutenzioni richieste. Le risorse principali a livello di edilizia cimiteriale le abbiamo concentrate soprattutto sul cimitero Nuovo urbano, che è ovviamente più frequentato, mentre sul Monumentale stiamo tenendo d’occhio diversi bandi tra cui uno regionale e un altro che dovrebbe essere inserito nel PNRR. Di recente siamo intervenuti in modo da rendere di nuovo praticabile la chiesa del vecchio cimitero grazie al rifacimento della copertura, ma ad oggi diventa difficile, se non si accede a risorse aggiuntive, pensare ad una ristrutturazione più generale di San Prospero". Che resta tuttavia, spiega Lucenti, "un luogo centrale per la nostra città, e alle cui necessità più urgenti mettiamo mano con le piccole manutenzioni che ci sono possibili, tanto sul verde quanto sui camminamenti e all’interno delle gallerie".

Interventi più strutturali, ad oggi, non sono in agenda, e si naviga inevitabilmente a vista.

Già nel 2021, da aprile a giugno, il crollo di una parte del tetto della canonica della chiesa impose due mesi di chiusura al cimitero, dove non si seppellisce più da inizio anni Ottanta e dove i segni del tempo ‘mordono’.

In attesa di colpi d’ala, oggi non previsti, che darebbero – ed il condizionale non è mai stato così d’obbligo –, il via ad un recupero oggi troppo oneroso per le casse del Comune.

Stefano Fogliani