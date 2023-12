Cimone, aprono la pista Betulla e il camposcuola

Domani e domenica sul Cimone saranno aperte la pista Betulla a Passo del Lupo, servita dalla seggiovia Faggio bianco, e il tappeto camposcuola Lago Ninfa con la pista facile Blu. "Per le altre piste – informa il Consorzio Cimone – stiamo sfruttando tutte le finestre di freddo per poter fare funzionare i generatori di produzione neve programmata. In questo modo potremo aprire ulteriori piste". I tecnici del Consorzio stanno costantemente monitorando i momenti in cui le temperature permetteranno il funzionamento dei cosiddetti ‘cannoni’.