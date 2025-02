Cimone, boom di presenze sugli sci. Sulle piste anche Elisabetta Belloni

Elisabetta Belloni, da poco lasciata la direzione dei Servizi segreti nazionali (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) ha voluto sciare venerdì sul Cimone prima di trasferirsi a Bruxelles per il prestigioso incarico di Consigliera personale di Ursula von der Leyen all’Unione Europea. "Erano 34 anni che non metteva gli sci ai piedi – racconta Luciano Magnani presidente del Consorzio Cimone che l’ha accolta –. Ha imparato nei campi scuola di Sestola, sciando poi per le vacanze natalizie a Pian del Falco e Passo del Lupo col maestro di sci Franco Magnani". Elisabetta Belloni ha apprezzato come sia cresciuta in questi anni la stazione: "Una vera sorpresa" ha detto, che le ha fatto avvalorare la decisione di restaurare la villa di Sestola lasciata dalla madre a lei ed alla sorella, oltre che per un valore affettivo anche per l’aumentata attrattività turistica della zona. Si è congedata ringraziando Luciano Magnani "per l’emozione e la gioia provata sciando sulle piste del Cimone". Per la cronaca, la Belloni ha promesso che durante uno dei suoi rientri da Bruxelles scenderà all’aeroporto di Bologna e non di Roma, in modo da poter raggiungere il Cimone in due ore.

Ieri, col ritorno del sole, grande afflusso sulle piste del Cimone, dove anche oggi con sole e temperature di stagione si potrà usufruire delle migliori condizioni possibili per sciare. Aperte tutte le piste da discesa e fondo alle Piane di Mocogno, con pista bob e parco giochi per bambini. In funzione per il weekend anche le piste di sci nordico del Centro Fondo a Piandelagotti.

g.p.