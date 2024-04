’Cimone Cup’, il meglio dell’hockey su ghiaccio in pista a Fanano

Fine settimana con l’hockey in primo piano a Fanano. Sabato e domenica prossimi, al Palaghiaccio si disputerà l’undicesima edizione della Cimone Cup, un weekend di eccellenza nel panorama dell’Hockey su ghiaccio. Otto squadre di spicco provenienti dall’Italia e dalla Repubblica Ceca, tra le quali i padroni di casa, i Fanano Miners, si sfideranno sul campo di gioco del Palaghiaccio gestito dalla Polisportiva Fanano. Con giocatori di alto livello impegnati nei massimi campionati professionistici italiani e la partecipazione di atleti provenienti dal Nord America, Canada e Stati Uniti, oltre che dall’Europa dell’Est, l’evento promette due giorni di emozionante competizione. Tra le squadre in gara, spicca il ritorno dei vincitori della scorsa edizione, il Chrudim dalla Repubblica Ceca, il cui roster vanta la presenza di Gianfabio Nalli, talentuoso giocatore vignolese che milita nelle loro fila da ben cinque anni. L’azione in campo sarà accompagnata da un’atmosfera festosa e coinvolgente. Oltre alle partite, i visitatori potranno godere di stand gastronomici con i migliori prodotti tipici dell’Appennino, mentre musica, birra e sorprese renderanno l’esperienza indimenticabile. Un momento imperdibile sarà la partita clou del sabato sera alle 18, in cui i padroni di casa, i Fanano Miners, affronteranno il Chrudim, con il supporto di alcuni talenti provenienti dall’Alpes League e dalla Serie B italiana.

w. b.