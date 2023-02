"Cimone e Abetone, subito lo skipass unico"

Contatto ieri tra rappresentanti dei comprensori sciistici del Cimone e dell’Abetone per riprendere il progetto di un unico grande comprensorio sciistico emilianotoscano che diventerebbe il principale dell’Appennino, rivaleggiando con le Alpi. L’appiglio è stata una recente dichiarazione dell’ex presidente Unione Europea e Consiglio Ministri italiano prof. Romano Prodi, dopo lunghe sciate sul Cimone. "Per eccellere ancor più - ha detto Prodi- auspico l’unione col vicino comprensorio dell’Abetone". Unione vista favorevolmente da rappresentanti sia del Cimone che dell’Abetone. "Ora tocca alle istituzioni attuare questo progetto -dice Luciano Magnani presidente Consorzio Cimone- al quale già si era pensato da anni, ma mai come ora pare sia il momento favorevole per realizzarlo. Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana infatti stringono sempre più accordi, e la recente assegnazione congiunta di tre tappe del Tour de France ciclistico ne è un esempio".

Giampiero Danti, ex sindaco di Abetone e responsabile impianti Saf Abetone, nota autorità sciistica del territorio, è d’accordo: "Siamo nettamente favorevoli ad unire le nostre forze in unico grande comprensorio, come già detto anche in precedenti incontri, per evitare che il nostro Appennino sia sempre più abbandonato. Si avrebbe notevole ricaduta economica per la zona, creando inoltre condizioni favorevoli per l’atteso miglioramento di servizi e viabilità in tutto il nostro Appennino"’.

"L’unione -riprende Magnani- attirerebbe certamente i principali tour operator stranieri, attirati da un super-comprensorio con 100 km di piste, vicino agli aeroporti (Bologna e Pisa) e a città d’arte come Modena, Bologna, Firenze e Pisa, in una zona nota anche per le sue eccellenze eno-gastronomiche e la Motor Valley". "Saremmo il fulcro dell’Appennino -prosegue Danti- il cui primo passo potrebbe essere quello di uno ski-pass unico, mentre per collegare fra loro gli impianti vi sarebbe da attendere più tempo a causa delle tante autorizzazioni necessarie, ma se ci fosse una seria e lungimirante volontà politica si potrebbe arrivare anche a superare tutte le difficoltà".

"Lo skipass unico -conclude Magnani- era già stato pensato, ma ora è davvero il momento per poterlo attuare. Va anche detto che l’eventuale gestione unica del super-comprensorio favorirebbe la razionalizzazione e riduzione delle spese organizzative. Il nostro Appennino ha bisogno di questi importanti progetti se si vuole continuare a rimanere a presidiare il territorio anche per le future generazioni cercando di evitare i campanilismi. Concludo quindi con l’invito a tutte le istituzioni interessate a valutare i tanti punti favorevoli di questa unione, che porterebbe un fondamentale sviluppo economico non solo alla zona del crinale ma a tutte due le regioni".

g. p.