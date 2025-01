"Cimone, grazie agli ‘angeli delle piste’"

"Un grande ringraziamento a tutti coloro che assicurano sicurezza e soccorso sulle piste da sci, sia a nostro titolo personale che da tutto il Comprensorio del Cimone" dicono il presidente Luciano Magnani e il direttore Andrea Magnani. "Come sicurezza -spiegano- siamo considerati come una delle stazioni migliori per l’assistenza in pista, con una collaborazione interforze così professionale che si trova in pochissime stazioni sciistiche Italiane".

Il recente report di oltre duecento interventi di soccorso sanitario sulle piste del Cimone dall’apertura degli impianti, a metà dicembre, fino al 6 gennaio scorso, è significativo: "Un grande lavoro, svolto con grandissima professionalità -proseguono dal Cimone- che garantisce interventi in tempi rapidi e dà a tutti gli utenti ed operatori un senso di sicurezza. Un grande grazie quindi a chi si impegna tutti i giorni per un’assistenza sanitaria sul posto, grazie alla collaborazione (ormai trentennale) tra Ausl Modena e Consorzio stazione invernale del Cimone".

Lo stesso presidente regionale DePascale nella sua visita a Natale aveva assistito ad un soccorso per infarto, elogiando tutto il sistema.

