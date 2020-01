Sestola (Modena), 26 gennaio 2020 - Paura questo pomeriggio a Passo del Lupo per una bambina che è caduta da una seggiovia triposto. Erano circa le 15 quando, per cause in corso di accertamento, la piccola – 6 anni – ha fatto un volo di circa 4 metri fortunatamente attutito dalla neve fresca. E’ stata tempestivamente soccorsa dai carabinieri sciatori e dal 118 e portata al Maggiore con l’elisoccorso. Una decina in tutto gli interventi per traumi sulle piste tra cui anche un altro bambino di 11 anni in ospedale per una sospetta frattura al bacino.

© Riproduzione riservata