Cinema all’aperto a Villa Boschetti

Torna anche quest’anno l’attesa rassegna cinematografica "Cinema in Villa!", promossa dall’associazione Le Contrade, nell’ambito della manifestazione estiva "E...state in Villa!", che animerà gli spazi di Villa Boschetti da giugno a settembre. Dal 12 giugno al 17 luglio, ogni giovedì alle ore 21, Villa Boschetti si trasformerà in un’arena all’aperto dove si potrà godere gratuitamente di proiezioni cinematografiche selezionate per tutta la famiglia. Il programma di quest’anno offre un mix di classici d’animazione e commedie cult: il 12 giugno "Minions, di Pierre Coffin e Kyle Balda", il 19 "Corti, Cortissimi, Guastafeste!" (una selezione di cortometraggi d’animazione internazionali), il 26 giugno "Minions 2", il 3 luglio "Frankenstein Junior" di Mel Brooks, il 10 luglio "Lorax – Il guardiano della foresta" e il 17 luglio "Il Grinch". Durante ogni serata non mancheranno i pop corn delle Contrade, il carretto dei gelati della Gelateria del Viale e un punto bar nel parco. "L’iniziativa – commenta il sindaco Francesco Zuffi –, mira a offrire momenti di svago estivi per famiglie e bambini, promuovendo la socialità e rendendo San Cesario più vivo e accogliente. La rassegna, con film adatti a tutte le età, punta a riportare la magia del cinema all’aperto".

m.ped.