Cinema d’autore, riparte la Truffaut

Da quasi quarant’anni la sala Truffaut di via degli Adelardi, nel complesso Santa Chiara, è la ‘casa’ del cinema d’essai a Modena: ha uno sguardo aperto sulla produzione cinematografica internazionale, e in particolare sui film d’autore e su opere di nicchia, propone rassegne e omaggi a grandi registi e attori, accoglie incontri con i protagonisti. Dopo le anteprime con la rassegna "Master", a cura di Alberto Morsiani, in occasione del FestivalFilosofia (che si concluderanno oggi con la proiezione alle 18.30 di "Wishing on a star" di Péter Kerekes e alle 20.45 di "Fiume o morte!" di Igor Bezinovic), da domani la Truffaut aprirà ufficialmente la sua stagione.

Durante l’estate, tra l’altro, sono stati effettuati lavori di ristrutturazione ai servizi: ora i bagni hanno spazi rinnovati, maggiore funzionalità e nuova estetica.

Fra i titoli della prima settimana, domani alle 21.15 in versione originale sottotitolata e martedì 23 in versione italiana "Il nascondiglio" di Lionel Baier, una commedia familiare ambientata tra le proteste del maggio ’68, in cui un ragazzino osserva i genitori e gli amici dividersi tra politica e vita privata. Il film racconta la formazione dello sguardo e la memoria collettiva di una generazione. Mercoledì 24, la Truffaut inaugurerà la collaborazione con Mondo Barrio: alle 18.30 aperitivo, dj set e musica dal vivo e poi alle 21.30 il film "Kneecap" di Rich Peppiatt, la storia del trio rap di Belfast che ha reso la lingua irlandese un simbolo di ribellione culturale e identitaria.

Giovedì 25 alle 21 proseguirà la collaborazione con la Casa delle donne per la rassegna "Proiezioni scomode - Storie di donne contro la violenza": sarà proposto il film "Shayda - In fuga dall’Iran"di Noora Niasari, prodotto da Cate Blanchett, che racconta la vicenda di una madre iraniana che trova rifugio in una casa protetta in Australia con la figlia di sei anni. Venerdì 26, in collaborazione con Dig Festival, alle 18 "Frantz Fanon" di Abdenour Zahzah, documentario che ripercorre la vita e il pensiero dello psichiatra e rivoluzionario martinicano, autore di testi fondamentali per le lotte di liberazione: presenteranno il film Pierpaolo Ascari e Luca Negrogno. Da domani al 25 settembre, in occasione di "Cinema in festa", i biglietti per tutti i film costeranno solo 3 euro e mezzo.

s. m.