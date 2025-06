Cinema, debutta l’Estivo. Domani il capolavoro di Roberto Rossellini

Debutta questa sera la nuova stagione del Supercinema Estivo di via Sigonio (area ex Amcm). L’apertura sarà con ’La vita da grandi’ della regista Greta Scarano, che saluterà il pubblico insieme all’attore protagonista, Yuri Tuci: una tenera commedia di formazione emotiva che racconta la storia di Omar, affetto da autismo, e sua sorella Irene, interpretata da Matilda De Angelis, che imparano a crescere stando insieme quando i genitori sono costretti ad allontanarsi per questioni di salute.

Domani sera alle 21.45, poi, in occasione dell’80° anniversario della Liberazione e della costituzione di Anpi Modena, l’Estivo accoglierà una serata speciale, ripresentando il capolavoro di Roberto Rossellini ’Roma città aperta’ (nella foto), punto di riferimento del movimento neorealista con l’acclamata interpretazione di Anna Magnani. La proiezione verrà introdotta dallo storico del cinema Andrea Morini e dal presidente di Anpi Modena Vanni Bulgarelli. Girato a Roma nel 1945, a pochi mesi dalla fine dell’occupazione nazista, "Roma città aperta" è molto più di un film: è una testimonianza viva e vibrante, un racconto di Resistenza e coraggio che ancora oggi commuove per la sua forza espressiva e verità. Con le indimenticabili interpretazioni di Anna Magnani e Aldo Fabrizi, Rossellini racconta la tragedia dell’occupazione e la speranza della liberazione, restituendo una fotografia intensa dell’Italia del tempo.

s.m.