Cinema e impegno civile a Finale Emilia

"Abbiamo il dovere di ricordare e di raccontare alle nuove generazioni ciò che è stato. Il cinema può e deve essere un mezzo per mantenere viva la coscienza civile e per contrastare ogni forma di revisionismo storico", sottolinea Anna Giada Altomare che insieme a Marco Congiusti, con Another Coffee Vision, ha prodotto il film "1974. La strage di Brescia" che verrà proiettato oggi alle 18 al Nuovo Cinema Corso di Finale: la serata verrà introdotta già alle 17 dalla presentazione del libro legato al film, con la produttrice in collegamento con la troupe.

Diretto da Carlo Porteri, il film (che è stato presentato alla Mostra del cinema di Venezia) è frutto del lavoro collettivo di un gruppo di studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ed è stato realizzato in occasione del 50° anniversario della strage di piazza della Loggia a Brescia, l’attentato di matrice neofascista che costò la vita a otto persone e ne ferì altre cento.

"Il film – viene spiegato – è un’opera che unisce cinema e impegno civile, con una narrazione potente e documentata che ricostruisce i fatti attraverso testimonianze, materiali d’aarchivio e una regia che sa trasmettere l’urgenza di non dimenticare".

La proiezione a Finale sarà seguita da un dibattito aperto al pubblico, con la possibilità di confrontarsi con gli ospiti presenti.

s.m.