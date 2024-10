Cinema per tutti la domenica. Uncinetto, bebè e sala lettura

Un cinema con i classici del passato, ma anche una sala per neo genitori, e al tempo stesso un luogo in cui leggere un libro o fare l’uncinetto con il rumore del camino in sottofondo. Il tutto in un unico posto: il cinema Victoria di Modena. Grazie alla vulcanica fantasia e intraprendenza della direttrice Jessica Andreola, la domenica mattina non ci si annoia proprio al multisala di via Sergio Ramelli 101. "Mi piace che il pubblico si senta sempre speciale e coccolato – spiega Jessica –. Già prima della pandemia avevamo introdotto le première, le serate di anticipazione dei film in uscita, una volta a settimana, sulla scia di come fanno gli influencer. Ma da noi gli influencer…sono gli spettatori! Per questo li fotografiamo davanti alle installazioni a tema e in sala facciamo trovare gadget a ricordo, e abbiamo sempre ottenuto un ottimo riscontro". Con l’arrivo dell’autunno Jessica ha voluto realizzare nuove iniziative per fare sentire ancora più speciali i clienti del cinema: "Una cosa che io adoro è guardare i film la domenica mattina e così ho voluto estendere questa che per me è una ‘coccola’ a tutto il pubblico, aprendo le porte del cinema in una mattinata ‘non ordinaria’". Nasce così l’iniziativa ‘Cozy Sunday Morning’: "Ogni sala è dedicata a una tema e a un pubblico diverso. In una prima location vengono proiettati i grandi classici della Disney, siamo partiti con ‘Peter Pan’ e oggi (ieri per chi legge, ndr) c’era la ‘Carica dei 101’. Bellissimo vedere in sala grandi e piccini che scoprono/riscoprono certi capolavori". Basta spostarsi qualche metro e c’è la sala ‘Cine genitori’, per neo mamme e neo papà con un figlio che abbia meno di 36 mesi. "Tutto è pensato su misura per loro, dalle luci accese al volume più basso del cartone animato (rigorosamente proiezioni per bambini!), con area nursery per il cambio del pannolino, scalda latte, possibilità di allattare liberamente, e tanti piccolini che girano liberamente per la sala, in un’atmosfera molto familiare che consente così anche ai neo genitori di potersi godere due ore al cinema". E poi, la ‘comfort movie’: "Qui sono proiettati quel film ‘che fanno stare bene’, tipo ‘Il diavolo veste Prada’ o ‘Mrs. Doubtfire’: luci leggermente accese e volume più basso, via libera a chi vuole ricamare, usare l’uncinetto o i ferri da maglia. Una ragazza in due domeniche ha completato una sciarpa lunghissima! Ogni tanto qualcuno chiede consiglio alla vicina su come fare un punto, ma nel massimo rispetto del resto del pubblico. Nella ‘sala lettura’, invece, sullo schermo è proiettato un caminetto con la legna che scoppietta, con musica soffusa, e ognuno, fatta la colazione al bar, può portarsi libro e copertina e leggere in una atmosfera unica". Oltre 700 le persone che ieri mattina si sono fatte coccolare dalle varie proposte del Victoria, provenienti da Modena e non solo, anche da Imola.

E per i clienti affezionati c’è il ‘passaporto Cozy’ che ogni domenica riceverà un timbro diverso, sulla base della sala scelta.

Maria Silvia Cabri