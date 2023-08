Cinema Revolution Ridere e riflettere con i ’Migliori Giorni’

Un film per ridere e riflettere sull’umanità e sul lato oscuro delle feste comandate: "I migliori giorni" è in programma questa sera alle 21.15 al SuperCinema Estivo di Modena, all’interno della campagna nazionale "Cinema Revolution" che consente di accedere all’arena con un biglietto unico di ingresso a 3,50 euro e della rassegna "Accadde domani: un anno di cinema italiano" in collaborazione con Fice Emilia-Romagna.

Gli attori Massimiliano Bruno ed Edoardo Leo tornano insieme sul grande schermo, questa volta uniti anche nella regia, per raccontare in quattro episodi il Natale, il Capodanno, San Valentino e l’8 Marzo, presentandosi come una fotografia della società moderna che, durante le festività, deve fare i conti con le proprie nevrosi, il mondo social, le convenzioni e le immancabili rivalità familiari. Il tutto condito dal linguaggio ironico e amaro della commedia all’italiana.

Ad agosto e settembre il biglietto unico costa 6,50 euro. Fino al 3 settembre si aderisce alla campagna "Cinema revolution, che spettacolo l’estate" cinema italiano ed europeo con biglietto unico di ingresso a 3,5 euro. La biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio previsto dello spettacolo. Biglietteria online su www.webtic.it (entro 90 minuti prima della proiezione) con accesso diretto alla sala. La platea ha sedute numerate, il pubblico dovrà accomodarsi nei posti assegnati. È possibile il pagamento con pos. I biglietti acquistati e non utilizzati, non saranno rimborsati. In caso di maltempo, la decisione in merito alla sospensione della proiezione sarà presa a ridosso dell’orario previsto di inizio proiezione, e i biglietti prevenduti saranno sostituiti con altro titolo d’accesso. L’organizzazione non risponde di eventuali modifiche riguardo alla partecipazione di film alla campagna promozionale con sconti sul biglietto di ingresso. Il punto ristoro del SuperCinema Estivo è gestito da Juta s.n.c con apertura in concomitanza con la biglietteria, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, con una ricca offerta di bevande analcoliche e alcoliche e stuzzichini.