Cinema sotto le stelle All’Estivo da giovedì la rassegna dei grandi film

Da “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti a “The Whale” di Darren Aronofsky: da giovedì 8 giugno al SuperCinema Estivo di Modena torna il meglio del cinema italiano e internazionale con le presentazioni sotto le stelle con i registi Nanni Moretti, Marco Bellocchio, Pupi Avati, Giuseppe Fiorello e Cristian Mungiu che saluteranno il pubblico e parleranno delle loro opere.

L’arena modenese proietterà “Rapito” di Marco Bellocchio, girato la scorsa estate proprio a Modena, “Le Otto Montagne” di di Felix van Groeningen, Charlotte Vandermeersch passando per “The Fabelmans” di Steven Spielberg, in un cartellone che ospiterà i film più discussi e acclamati della stagione appena trascorsa, variando dal cinema d’autore, come “Mon Crime – la colpevole sono io” di François Ozon, alle commedie come “Quando” di Walter Veltroni fino alle grandi produzioni internazionali come “I Tre Moschettieri: D’Artagnan” di Martin Bourboulon. Questi i film in programma nelle prime serate d’apertura.

Si parte l’8 giugno con una serata all’insegna del cinema italiano: “Il Colibrì” di Francesca Archibugi, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega, e con protagonisti Pierfrancesco Favino, Benedetta Porcaroli e Kasia Smutniak, che danno vita alle vicende di Marco Carrera, che seguendo il flusso dei suoi ricordi ci porta in una storia di coincidenze fatali, perdite e amori assoluti che dagli anni Settanta arriva fino a un futuro che ancora non conosciamo. Tra le novità di quest’anno, l’adesione a due campagne nazionali che consentiranno di accedere all’arena estiva con un prezzo scontato per venti film sui trenta programmati in questa prima parte della stagione: dall’11 al 15 giugno con “Cinema in festa” e dal 16 giugno al 3 settembre con “Cinema Revolution, che spettacolo l’estate” con una ricca selezione di film italiani ed europei con biglietto unico di ingresso a 3,50 euro.

"Una opportunità per consentire ad ancora più persone di accedere all’offerta culturale del SuperCinema Estivo di Modena – spiega la presidente Greta Barbolini -, in un periodo socio-economico che spesso rende difficile ai singoli o alle famiglie il potersi permettere questa tipologia di spesa. Con l’adesione a questi due progetti ministeriali speriamo di rendere la nostra arena estiva ancora più inclusiva".

Spazio al cinema italiano con la rassegna “Accadde Domani: un anno di cinema italiano”, in collaborazione con Fice Emilia Romagna e Regione Emilia Romagna, che presenta i più interessanti film e documentari della stagione appena trascorsa. Si parte con “Il Colibrì” e si prosegue con “Il Sol dell’Avvenire” di Nanni Moretti (10 giugno). Il regista è stato invitato a presentare il film domenica 2 luglio. Sabato 17 giugno arriva “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello, che debutta alla regia con una storia ambientata nell’estate siciliana del 1982, dove due giovani si conoscono e costruiscono una realazione che prova a sfidare stereotipi e pregiudizi. Con Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Girato a Modena la scorsa estate, arriva “Rapito” di Marco Bellocchio il 23 giugno.