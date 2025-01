"Cinesonnance", il mandolino è protagonista

Un duo internazionale sarà protagonista del nuovo appuntamento della rassegna "Protagonista il mandolino", organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Estense. Domani (sabato 1° febbraio) alle 18, all’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri, con ingresso libero, si ascolteranno il mandolinista francese Vincent Beer-Demander, docente al Conservatorio di Marsiglia, e il fisarmonicista Grégory Daltin, che insegna al Conservatorio di Tolosa, nel concerto "Cinesonnance". Compositori e improvvisatori di fama internazionale (hanno inciso anche per Universal, Larghetto Music) propongono un nuovo repertorio di brani che sono stati dedicati loro da vari musicisti, come Vladimir Cosma, Lalo Schifrin, Jean Claude Petit, Francis Lai, Richard Galliano, tutte firme rese leggendarie dal cinema, la ‘settima arte’.

"Cinesonnance – spiegano – guarda da vicino due strumenti poliedrici, la cui storia ha dimostrato che non esistono barriere tra la musica cosiddetta ‘colta’ e la musica popolare. Valzer e tarantelle prendono posto tra fughe e contrappunti, swing e tango assumono le arie di preludi e serenate in un programma virtuoso e colorato che si tinge di umorismo e tenerezza come un film di Federico Fellini, Yves Robert o Claude Lelouch".

