Cineswing, una serata anni Venti

Un evento dedicato a tutti gli appassionati di Lindy Hop nell’affascinante location del Cineporto dell’Emilia Romagna a Fiorano Modenese (via Braida 22-24-26). Il ballo swing afroamericano ‘lindy hop’ nato negli anni Venti come fenomeno culturale che svolse un ruolo centrale per l’integrazione razziale, arriva il stasera in regione, dalle 21, con il ‘Cineswing’ Festival. Come trasportati da una macchina del tempo, tutti i partecipanti saranno catapultati all’alba degli anni Trenta nelle affollatissime ballroom di Harlem. Una serata unica, dall’atmosfera travolgente e ricca di sorprese, prima fra tutte l’esibizione degli Hot Sugar Band da Parigi, leader band mondiale della scena swing. "Gli anni Venti furono un’epoca di radicali cambiamenti sociali e culturali negli Stati Uniti – racconta Alessandra Stefani, founder di Cineporto dell’Emilia Romagna –. L’atmosfera unica, di liberazione è stata l’ispirazione per creare questo evento, che sarà il primo di una serie di appuntamenti culturali, curati dalla linea editoriale del Cineporto dell’Emilia Romagna. Invito tutti coloro che abbiano voglia di ballare e, per una notte, fuggire dalla realtà, o che semplicemente siano curiosi di scoprire di più sul ‘lindy hoop’: è molto di più di un ballo di coppia anni Venti, è uno stile di vita, un’eclissi del tempo e dello spazio".

La linea editoriale degli eventi del Cineporto verterà sul cinema e su tutte le arti e la cultura, con un respiro fortemente internazionale, di ricerca, sperimentazione ed innovazione. Alimentando le contaminazioni tra le arti, saranno appuntamenti ricchi di collaborazioni. "L’obiettivo – conclude Stefani – è portare un respiro internazionale in provincia". Dress code: anni Venti.

m.s.c.