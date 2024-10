Cinevalley, arrivano i set di "Vacanze di Natale"

Il prossimo sabato ritorna a San Felice sul Panaro la Cinevalley, il Villaggio del cinema (l’anno scorso era Villaggio Fantozzi con un grande successo). Quest’ anno la rassegna dedicata a sette film storici rende aomaggio a un altro filone di film considerati ormai un cult. Sabato 5 ottobre infatti, in Piazza Castello si terà una grande festa dedicata agli anni 80 e soprattutto al film Vacanze di Natale dei Vanzina, che quest’ anno festeggia i 40 anni dall’uscita (lapellicola fece il suo esordio nelle sale cinematogrfiche tra il 1983 e 1984 a Natale): il film cult degli anni 80, con gruppi nati per ricordare le frasi storiche e le gags ( erano gli anni dei paninari, degli yuppies) è diventato famoso anche per la colonna sonora di brani storici degli anni 80, come "I Like Chopin" di Gazebo, "Monlight Shadow" di Mike Olfield,"Maracaibo" di Lou Columbo. Super ospite sarà Sandy Marton, che per l’occasione festeggerà sul palco anche i 40 Anni di "People from Ibiza".

In Piazza Castello, per tutta la serata i djs del Kiwi suoneranno le hits anni 80/90 e saranno rimontate le scenografie del film nella piazza. 400 figuranti animeranno le scenografie ricostruite per le vie della città; poi saranno 15 set originali in giro per il paese dedicati a sette grandi film che hanno fatto la storia del cinema italiano: "Il Ragazzo di campagna", "Amarcord", "Nuovo cinema Paradiso", "Vacanze di Natale", "Don Camillo", "Pinocchio", "La vita è bella", "Ligabue" ed un omaggio agli hippies e al documentario "I Ragazzi del Columbus". Gli organizzatori promettono che sarà uno spettacolo mai visto prima, con ingresso gratuito, per le vie del paese, prodotto da Fabrizio Zanni per Rco Europe: sarà come entrare a nel Film e ballare tutte le hits degli anni 80.