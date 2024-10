CineValley, buona la prima con Ornella Muti

San Felice ieri ha vissuto il battesimo inaugurale di CineValley, villaggio del cinema, che ha letteralmente trasformato la cittadina della Bassa modenese, in un diffuso e spettacolare set cinematografico. Madrina d’eccezione una attrice iconica come Ornella Muti, presente tutte e tre le giornate della manifestazione insieme alla figlia Naike Rivelli. L’evento, infatti, proseguirà senza sosta fino a domenica 6 ottobre, alternando conferenze a incontri con attori e veri e improvvisati che daranno un volto a personaggi che hanno contribuito a fare la storia del cinema italiano. "Tutto questo – ha detto la Muti dopo aver percorso insieme al sindaco Michele Goldoni ed agli organizzatori - le vie e le pizze del centro addobbate come grandi fotografie da film – è meraviglioso. Il paese mi diceva il sindaco è ancora in costruzione, ma grazie a queste scenografie io non ho visto niente. Ho visto, invece, una cosa molto emozionante, molto bella". Grandi film di grandi maestri del cinema italiano, da Amarcord a La Vita è Bella, da Vacanze di Natale a Il Ragazzo di Campagna, a Nuovo Cinema Paradiso, La dolce vita, Amarcord, Le avventure di Pinocchio, e poi Don Camillo e Peppone, Ligabue, I ragazzi del Columbus immergeranno appassionati e curiosi in atmosfere particolari, coinvolgenti che li confonderanno come fossero essi stessi protagonisti di un set cinematografico. L’iniziativa, nata l’anno scorso come "Villaggio Fantozzi" dall’idea di Federico Mazzoli di San Felice 1893 Banca Popolare, di Roberto Gatti, patron dell’evento, e Roberto Galassi, regista e co-ideatore e co-produttore, spera di ripetere il successo di un anno fa. L’edizione 2024 vuole però rendere omaggio a Renato Pozzetto e ad un altro grande attore di cui ricorre il centenario della nascita, Marcello Mastroianni. La giornata inaugurale ha anche vissuto della proiezione del nuovo film di animazione di Enzo D’Alò "Mary e lo spirito di mezzanotte". Oggi si inizia già alle 9.00 con un raduno delle Citroen d’epoca, quale omaggio agli anni ‘70 e ‘80 con la dedica al film "I ragazzi del Columbus", che si rifà a Woodstock, poi alle 10.00 in auditorium incontro col fotografo dei Vip Claudio Porcarelli (sue le gigantografie issate lungo tutta via Mazzini), e alle 16.00 in piazza Matteotti Cine Talk con Ornella Muti e Alvaro Vitali, per chiudere la giornata col ballo in piazza della Rocca che avrà come special guest Sandy Marton. al.g.