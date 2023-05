Cinquanta produttori a ’Vino crudo’ "Obiettivo bere bene e con calma"

di Stefano Luppi

A Modena, a maggio, il vino è protagonista sia su ampia scala con un evento per migliaia di persone (oggi e domani, ’Modena WineFood Valley’), sia per ’consumo’ slow prendendosi i propri tempi e compiendo così un vero e proprio viaggio nella storia di questo nettare e nella passione di chi lo produce secondo le antiche tecniche naturali. Quest’ultimo metodo di avvicinarsi alla viticoltura è quello che tutti potranno provare il 27 maggio a ’Vino Crudo’, previsto al cortile del Leccio di via Selmi 67. Qui, dalle 11 alle 21, cinquanta produttori italiani e sloveni metteranno a disposizione degli appassionati le proprie storie e competenze, permettendo l’assaggio di vini naturali, biologici e biodinamici. L’organizzazione è della associazione ’Vino Crudo’, nata nel 2016 appunto dalla passione di alcuni ragazzi per il vino fatto in modi naturali e non industriali. Ieri all’ex San Paolo la presentazione dell’evento con gli organizzatori Antonio Gualandi, Camilla Giusti e Antonio Calabrese insieme all’assessore a turismo e promozione Ludovica Carla Ferrari. "Noi siamo innamorati di questo cortile del Leccio – spiegano i tre organizzatori – e nelle edizioni precedenti siamo riusciti a portare qui mille persone. Va tenuto presente che siamo un evento di nicchia e che uno simile a Milano, in due giorni e mezzo ha portato 4500 persone. Vogliamo incontrare gli appassionati alle storie dei metodi e dei produttori, puntando al bere bene e con calma. Occorre solo mettersi a disposizione di quanti verranno sotto il grande albero che domina il cortile e con loro compiere questo viaggio itinerante nel vino biologico. Da tenere presente che tutte che 50 cantine che abbiamo invitato le conosciamo per averle provate sul posto e siamo convinti che anche il pubblico apprezzerà e si abituerà a bere vino che segue le tempistiche della vita e della terra".

Proseguono Calabrese, Gualandi e Giusti: "Ci saranno anche cantine modenesi, circa il 10percento dei produttori presenti: alcuni anni sono di più, ma appunto il fine è fare conoscere anche altre realtà e altre filosofie oltre a quella industriale. Peraltro assaggiando i vari vini faremo chiarezza sul disciplinare perché c’è confusione: non tutti i vini biologici, infatti, sono naturali e non tutti i vini naturali sono considerabili biologici. Secondo noi siamo davanti a una pratica quasi zen, senza dimenticare che bere in questo modo si lega a una dimensione amichevole della vita e dei rapporti umani". Info vinocrudo.it.