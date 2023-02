Cinque concerti nelle domeniche di Quaresima per la rassegna Modena Musica Sacra

Cinque concerti alla chiesa del Voto (in via Emilia centro) nei pomeriggi delle cinque domeniche di Quaresima: ecco "MusicAlVoto", la rassegna promossa dall’associazione "Modena Musica Sacra" in cui è confluita l’esperienza degli ex componenti della Cappella Musicale del Duomo, con la guida del maestro Daniele Bononcini. Il primo appuntamento di domenica 26 febbraio alle 17 sarà come un viaggio nel Settecento di Antonio Vivaldi e Benedetto Marcello, insieme ad Antonio Lorenzoni, strumentista (suona flauto dolce e traversiere) e cantante, e Roberto Cascio (arciliuto). Domenica 5 marzo il soprano Maria Francesca Rossi, con Emanuele Rosi al flauto e Giovanni Michelini all’organo, dedicherà un concerto a Johann Sebastian Bach, e in particolare alle arie per soprano dalle "Passioni" secondo Matteo e secondo Giovanni.

Le donne compositrici, spesso rimaste nell’ombra, saranno invece al centro del concerto di domenica 12 marzo, con la violinista Veronica Medina e il pianista Simone Guaitoli. Domenica 19 marzo poi ritroveremo il soprano Maria Francesca Rossi, insieme al mezzosoprano Erica Rompianesi, al tenore Luca Colombini e al baritono Marco Bernabei, diretti dal maestro e organista Daniele Bononcini, in un percorso fra mottetti sacri di Pierluigi da Palestrina, Giovanni di Lasso e Tomas Luis De Victoria, il cui testo è strettamente legato alla Parola di Dio proposte nelle domeniche di Quarestima. La rassegna si concluderà domenica 26 marzo con la Schola Gregoriana e il maestro Bononcini nell’esecuzione della Messa della Madonna tratta da "I fiori musicali" di Girolamo Frescobaldi, con la Messa gregoriana "Cum Iubilo" che si lega alle feste liturgiche mariane. Tutti i concerti avranno ingresso libero e gratuito: la rassegna gode del patrocinio del Comune e del contributo di Clal.

