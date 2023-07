Cinque generazioni, la famiglia è da record

Di record in record. In un quarto di secolo, a casa dei gestori della pizzeria degli impianti sportivi di Montese, è stato festeggiato due volte il raggiungimento, in famiglia, di cinque generazioni. La prima risale al 1999 e la seconda a qualche mese fa, quando, l’11 marzo, mamma Giada ha dato alla luce Fabrizio Memolla (papà è Ergys Memolla). Giada è figlia di Astrid Mazzetti, che per la prima volta assapora l’emozione di essere nonna, ruolo ricoperto fino ad ora da sua madre Romana Vignali divenuta bisnonna; trisavola è Rosanna Succi, neo promossa al rango superiore.

L’evento del 1999 porta la data del 20 aprile. Quel giorno nacque Chiara, figlia di Ilaria Banorri e di papà Edgardo Mazzetti. La nonna era Romana Vignali, mentre Rosanna Succi si fregiava del titolo di bisnonna; il ruolo di capostipite, a quel tempo, lo ricopriva Maria Adani, scomparsa anni fa. È molto contenta la trisnonna Rosanna Succi di questi eventi. "Noi ci siamo sposati tutti giovani – racconta –. Io l’ho fatto a 18 anni e ho avuto cinque figli. Ora ho anche sette nipoti. Che io sappia non era mai successo in casa nostra di arrivare a cinque generazioni prima del 1999. In famiglia, quando ero bambina eravamo in dieci fratelli, ancora tutti viventi. Eravamo contadini a Casa Schirolo di San Martino di Montese.

Ma il ricavato dal lavoro di questo podere, come contadini, non era sufficiente a vivere".

Non c’erano risorse allora su questi monti. Rosanna Succi iniziò a lavorare ancora bambina. "Avevo otto anni – dice – quando andai in città, a fare quello che oggi si chiama collaboratrice domestica. A 10 anni rimasi un anno intero a portare al pascolo mucche e pecore a Ca’ Verdecchio, nel Montesino.

Ero ancora una ragazzina quando andai per quattro anni in risaia in Piemonte, come mondina, poi ho lavorato a giornate in poderi di altre persone, a mietere, a raccogliere i ceci e a fare quello che c’era da fare. Allora non c’erano le falciatrici meccaniche, si usava il falcetto per mietere il grano, con la forza delle braccia. Era dura, a casa c’era appena da mangiare. Noi sì che l’abbiamo passata la miseria".

Walter Bellisi