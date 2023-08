Cinque mesi fa fu assassinato il 16enne Arham

Sono passati appena cinque mesi, era l’ultimo giorno di marzo. Al parco Novi Sad, alle porte del centro cittadino, in un’area che dovrebbe – in teoria – fungere da sicuro ’approdo’ al cuore della città, veniva ucciso il 16enne Moahmmad Arham. Fatali le coltellate sferrate da altri ragazzi durante un’accesa rissa. Il tutto accadeva di venerdì, mentre si scaldavano i motori di un festival di street food, un evento molto apprezzato che da anni si tiene nell’anello del Novi Sad.

Lo scontro quel giorno fu tra gruppi di stranieri, in particolare pakistani. Le coltellate spezzarono la vita di un ragazzo appena 16enne.

La vittima era stata accolta in città nell’ambito del progetto per minori non accompagnati in una struttura gestita dal San Filippo Neri: era arrivato a Modena poche settimane prima, a febbraio.

Gli inquirenti, dopo lunghe indagini e ricerche, hanno catturato due ragazzi ritenuti responsabili dell’omicidio. Il primo è un 17enne pakistano, individuato alla stazione dei treni ma che pare si fosse, in un primo momento, allontanato dall’Italia. Il secondo è un 23enne, anche lui pakistano, fermato lo scorso 25 luglio in Inghilterra. La polizia inglese, attraverso il servizio di cooperazione internazionale di polizia, l’ha ammanettato in esecuzione di un mandato d’arresto internazionale emesso dal Gip di Modena, su richiesta della procura.

Il giovane, al pari dell’altro, è gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario e tentato omicidio in concorso.

Manca ancora all’appello uno degli aggressori, di cui sono state diffuse fotografie.

Il tragico episodio in città è stato seguito da una lunga scia polemica, legata non solo all’evidente problema di sicurezza in centro storico, ma anche all’accoglienza dei minori stranieri che, come denunciato più volte dal Comune, sono sempre più numerosi e difficili da accogliere e gestire.