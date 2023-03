Cinque nuove figure per la sponsorizzazione

Azienda settore del direct marketing cerca 5 nuove figure (sia part time che full time) che si occupino della sponsorizzazione dei loro clienti in eventi organizzati, fiere, Carrefour , Unieuro e Centri commerciali. L’attività non necessita di esperienza pregressa nel settore in quanto la risorsa è affiancata. Si richiede disponibilità immediata, spiccate doti comunicative, propensione al team working. Le assunzioni avverranno con regolare contratto e pagamenti mensili con alti bonus cui si affiancano corsi di formazione. Preferibile domicilio in Emilia-Romagna e conoscenza della lingua italiana. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi ed è estesa a Bologna, Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Rimini, Cesena e Province. Ci si può candidare entro il 21032023 entrando con Spid o Cie sul portale servizi dell’Agenzia regionale per il lavoro https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it