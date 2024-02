Cinque secoli di carnevale e sfide con le fiaccole

Sabato pomeriggio dalle 15.30 e martedì sera dalle 20 si rinnova a Fiumalbo una tradizione carnevalesca risalente a più di 5 secoli fa, con enormi falò e la sfilata per il paese di centinaia lunghe torce al suono di corni e campanacci. "Saranno Alfonso I e la consorte Lucrezia Borgia – dicono gli organizzatori – che rievocheranno la storica concessione che nel 1512 diede il permesso solo ai fiumalbini di fare il carnevale in maschera, in segno di ricambiata benevolenza, e che apriranno al suono dei tamburi il divertente corteo che si chiuderà con i suonatori di corni". E’ questa la manifestazione che chiude ufficialmente il Carnevale in Appennino: "La festa affonda le radici nella notte dei tempi - aggiungono gli organizzatori – per il risveglio della natura, per l’inizio del nuovo anno del calendario pregiuliano, per Silvanus protettore dei boschi e degli armenti (rappresentato con l’ispiratore tronco che brucia) ma la festa segna anche con un surreale, improvviso silenzio rotto solo dai mesti rintocchi delle campane, l’inizio della quaresima". Sabato la sfilata di allegorie rievocherà quel giorno in cui nel medioevo l’ordine sociale si invertiva: l’uomo porta il somaro, il sindaco diventa spazzino, giovedì grasso combatte il venerdì di quaresima. Il martedì sera i partecipanti a questa antica tradizione costruiranno particolari grandi fiaccole fatte in legno e stracci per poi competere tra di loro per la fiaccola più gigante. Dopo una suggestiva sfilata, le fiaccole verranno tutte gettate in un falò a simboleggiare la fine del carnevale. Pastafritte, ciacci, crescentine e vin brulè non mancheranno nei suggestivi scorci del paese sia martedì pomeriggio che sabato sera. Sull’origine della tradizione fiumalbina, vi è una leggenda (forse con verità) che narra dettagliatamente come il Duca Alfonso d’Este prima del 1512 si fosse trovato in visita a Fiumalbo e, che per comprovare la fedeltà al ducato dei fiumalbini, avesse iniziato in incognito a parlar male di sé stesso. La fedeltà degli abitanti di Fiumalbo fu tale che addirittura il duca rischiò il linciaggio ad opera dei fiumalbini che erano così legati alla casata. Per dimostrare riconoscenza il duca chiese ai paesani di chiedergli qualsiasi cosa e la richiesta da parte loro fu quella di poter festeggiare liberamente il Carnevale. E la festa delle fiaccole ha resistito per oltre 500 anni, fermata solo dalle guerre e dai due anni delle norme anti-pandemia. ‘E’ un viaggio nel tempo prima che nello spazio –spiegava lo storico Diego Petrucci – E La forza di una comunità si misura dalla capacità di continuare nel tempo le proprie tradizioni e di conservare forte la propria identità.

Giuliano Pasquesi