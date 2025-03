Cinquecento controlli in un anno

Cinquanta persone fotosegnalate e 20 sanzionate per possesso di sostanze stupefacenti nel 2024. Tre arresti per spaccio e uno per rapina, tre indagini relative a casi di violenza domestica, 11 operazioni di tutela dei minori, 46 subdelegate da altre Forze dell’Ordine e 50 rilievi fotodattiloscopici ad aggiungersi a 220 atti di PG notificati. Oppone i ‘numeri’ dell’attività della polizia locale cittadina, il sindaco Matteo Mesini, all’interrogazione con cui Fratelli d’Italia lo ha chiamato a dar conto, di fronte al consiglio comunale, di quanto posto in essere dalla Giunta in tema di sicurezza. "Abbiamo adottato – ha detto il primo cittadino - un approccio strutturato e concreto, investendo risorse significative per garantire il presidio del territorio, la tutela dei cittadini e la prevenzione dei fenomeni criminosi". Oggi la Polizia Locale sassolese è composta da 53 unità, dato superiore agli standard regionali che prevedrebbero un organico di 41 agenti, "e da inizio mandato – ha detto ancora Mesini – sono stati assunti due agenti, mentre è prevista un’altra assunzione quest’anno". L’organico – sovradimensionato – garantisce, ad avviso del sindaco "un costante presidio delle aree più sensibili della città. Il centro storico, in particolare, è oggetto di un’attività di sorveglianza continua grazie alla creazione di una nuova zona di Polizia di Prossimità".

Le attività di controllo hanno prodotto, nel 2024, 490 servizi, con attività particolarmente intensa nella zona della stazioni ferroviarie, mentre il nucleo antidegrado della PL ha svolto, l’anno scorso, 250 controlli nei parchi pubblici, provvedendo a 30 sequestri di sostanze stupefacenti e intervenendo in 7 situazioni di occupazione abusiva, che hanno portato all’identificazione di 16 persone, di cui 7 denunciate. A tutela del decoro urbano sono stati inoltre emessi 21 DASPO a carico di soggetti dediti all’accattonaggio molesto, all’ubriachezza molesta e al bivacco in luoghi pubblici.