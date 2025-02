"Ciocco c’è" fa boom con diecimila presenze

Castelfranco Emilia ha più che mai il sapore del cioccolato. Il Comune stima infatti che, durante lo scorso fine settimana, nonostante un meteo non del tutto ottimale, siano state circa 10.000 le presenze alla due giorni di "Ciocco c’è", il festival del cioccolato giunto alla sua quarta edizione. L’assessore a cultura ed eventi, Silvia Cantoni, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della manifestazione: ""Ciocco C’è" – ha detto - si conferma un evento capace di far incontrare le persone e valorizzare il nostro centro storico. Non si tratta solo di un’occasione per scoprire il cioccolato, ma di una vera e propria festa che unisce la comunità, stimola il commercio locale e arricchisce la nostra offerta culturale. Quest’anno abbiamo voluto puntare su un programma ancora più ampio e diversificato, coinvolgendo scuole, associazioni e operatori del settore. Il risultato è stato straordinario". Cantoni ha inoltre sottolineato il valore strategico dell’evento per la promozione territoriale: "In un momento – ha aggiunto - in cui le città di medie dimensioni devono trovare nuove modalità per attrarre visitatori e rilanciare il commercio locale, iniziative come questa rappresentano un modello vincente. Il nostro obiettivo è duplice: offrire momenti di socialità e al tempo stesso rafforzare il centro commerciale naturale lungo Corso Martiri, trasformando Castelfranco Emilia in un luogo dove tradizione e innovazione convivono". Tra i momenti clou della manifestazione, che si ripeterà anche il prossimo anno, la realizzazione della maxi tavoletta di cioccolato, lunga 20 metri.

m.ped.