’Ciocco c’è’: la bontà torna in Corso Martiri

Sarà un fine settimana all’insegna della dolcezza quello che si prepara a vivere Castelfranco Emilia. Per il terzo anno consecutivo tornerà infatti sabato e domenica prossimi ad affollare Corso Martiri e dintorni la manifestazione "Ciocco c’è", organizzata dal Comune in collaborazione con i commercianti di Castelfranco (organizzati all’interno dell’associazione Centro Vivo), Cna e istituto agrario Spallanzani. A presentare ieri la nuova edizione sono intervenuti il sindaco Giovanni Gargano, l’assessora alla Promozione del territorio Silvia Cantoni, Paolo Greco presidente di Centro Vivo, Mauro Rondelli di Cna e il prof. Gabriele Vadruccio in rappresentanza dello Spallanzani. Un’anteprima della manifestazione è già prevista per venerdì 2 febbraio all’Istituto Spallanzani e nelle scuole d’infanzia. Sabato, poi, si entrerà nel vivo. Gli spazi espositivi con le più disparate creazioni di cioccolato saranno aperti già dalle 9 in Corso Martiri, ma la vera inaugurazione del festival del cioccolato si terrà alle 10 in piazza Garibaldi. Nel corso della giornata si alterneranno in piazza Garibaldi corsi di lavorazione del cioccolato, show cooking e uno spettacolo di teatro circo, alle 15, con danze acrobatiche e trampoli. Alle 10,30 alla biblioteca comunale è prevista una lettura animata, a ingresso libero, per bambini dai 3 ai 10 anni, a cura dell’associazione Bugs Bunny. La prima giornata di "Ciocco c’è" si chiuderà con una conferenza, alle 18, al museo civico, con l’intervento dello storico Massimiliano Righini e la degustazione del "Lingottino", una produzione firmata Marisa Tognarelli che riproduce in cioccolato un prezioso reperto museale. Domenica, da non perdere nel pomeriggio il torneo di scacchi al cioccolato, dedicato a bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni, con possibilità per i partecipanti di portarsi a casa le pedine di cioccolato. Alle 18 si replicherà la conferenza del sabato al museo civico archeologico, mentre in piazza Garibaldi si terranno tre show cooking d’eccezione, a cura dello chef Bollo della Trattoria "Da Bollo", dello chef Carlo Alberto Borsarini del ristorante "La Lumira" e del barman Mirco Guizzardi del "Freccia Bar". Il sindaco Giovanni Gargano ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione "per creare sinergie sul territorio", mentre l’assessora Cantoni ha rimarcato che Ciocco c’è è funzionale a "fare aggregazione e rendere più vivo il nostro centro storico".

Marco Pederzoli