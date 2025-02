Cionini Pop up segna il record di presenze: "Più di 3mila libri prestati in due settimane"

Le prime due settimane piene di apertura di ‘Cionini Pop Up’ confermano la centralità della Biblioteca comunale, anche nella sua versione ‘provvisoria’ dovuta alla ristrutturazione della sede storica, all’interno del tessuto sociale cittadino. "E confermano – sottolinea l’assessore alla cultura Federico Ferrari – quanto abbia ‘pagato’ l’idea, non prevista precedentemente, di garantire comunque il servizio di prestito in attesa del termine dei lavori di riqualificazione della struttura".

Riaperta lo scorso 27 gennaio in piazzale Avanzini, ad oggi ‘Cionini Pop Up’ ha già garantito 3.316 prestiti di libri contando qualcosa come 2.422 presenze presso i locali adibiti al prestito e alla restituzione.

"Grazie all’intraprendenza delle bibliotecarie e alla disponibilità di altri spazi – aggiunge l’assessore – siamo riusciti non solo a garantire l’attività ordinaria della biblioteca, ma anche a proseguire le iniziative collaterali che hanno sempre riscosso e riscuotono tuttora tanta partecipazione ed entusiasmo, proponendone anche di nuove".

Tanti gli spazi ridotti di ‘Cionini pop up’, dove sono comunque disponibili al prestito, circa 10mila volumi e si possono anche fare ricerche attraverso il catalogo online BiblioMo, già da dicembre le sale studio sono state momentaneamente dislocate presso il Temple bar alla Casa nel Parco, grazie alla collaborazione ed alla disponibilità dell’associazione Rock’s, con apertura dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, e proprio il Temple, e segnatamente il Teatro Rompianesi, fa da cornice agli incontri con gli autori proposti dalla biblioteca in collaborazione con l’associazione Biasin: domani alle 17 l’ospite è Vera Gheno, che presenta il suo libro ‘Grammamanti’, edito da Einaudi e divenuto, nel 2024, un autentico caso editoriale.