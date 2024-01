Circo per bambini e tappa alle Piane

Befane e befanotti itineranti oggi e domani nel territorio di Lama Mocogno. Dalle 19,30 di oggi saranno in Piazza della Pace del capoluogo poi voleranno verso la Santona, saliranno alle Piane di Mocogno e rientreranno a Lama dove sarà possibile incontrarle nei locali del paese. Domani alle 13,30 ritorneranno alle Piane di Mocogno, verso le 15 scenderanno di nuovo a Lama Mocogno dove, alle 16, nella palestra, si terrà lo spettacolo per i bambini, il ’Circo delle follie’.

Ma le befane e i befanotti non se ne andranno, resteranno ancora in paese con il loro carico di doni per tutti: caramelle, frutta, noccioline e non solo. w. b.