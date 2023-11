"Circolazione stradale, crescono le sanzioni"

E’ una riflessione amara quella che consegna Euro Bellei, il comandante dal 2022 della Polizia Locale della Unione dei Comuni dell’Area Nord nel momento del congedo. "Dall’inizio dell’anno nei 6 comuni che aderiscono al servizio (Camposanto, Cavezzo, Medolla, San Felice, San Possidonio e San Prospero) abbiamo eseguito – Bellei elenca un po’ di numeri di una attività sempre più impegnativa – oltre 200 fermi di veicoli perché sprovvisti di assicurazione, ed eseguito più di 30 sequestri con relative denunce di conducenti per guida senza patente o muniti di patente falsa. Nell’intero 2022 erano state meno di una decina. Le falsificazioni hanno riguardato prevalentemente stranieri, ma circa il mancato rispetto del pagamento dell’assicurazione il problema è trasversale e questo può in molti casi essere dovuto ad un aumento delle difficoltà economiche delle persone".

In questa considerazione c’è tutta l’umanità di un personaggio che ha amato il suo mestiere e la divisa, che da ieri ha riposto definitivamente per aver raggiunto l’età della pensione e che ha servito con rigore per ben 27 anni, alternando la sua attività fra Concordia, San Prospero, dove intraprese la carriera di comandante di presidio dal 2006, e recentemente in Ucman. A festeggiare il suo congedo ieri insieme ai sindaci di San Prospero Sauro Borghi , San Felice Michele Goldoni e al presidente di Ucman Alberto Calciolari e al neo comandante della Polizia Locale Ucman Donato Caccavone si sono ritrovati in tanti colleghi.

Presenti rappresentanze dei 3 presidi, ovest, centrale e est, in cui oggi è organizzata la Polizia Locale dell’Unione, che per ammissione dello stesso Bellei si trova, però, "fortemente sottodimensionata come numero di agenti operativi". A tutto ieri su 32 figure previste in organico erano scoperte 8 posizioni (25%), anche se da domani prenderanno servizio 3 nuovi agenti nell’area est, ma ci sarà da fare poi i conti con i prossimi pensionamenti. Pensando agli anni trascorsi, Bellei conferma che tanto è cambiato in questo quarto di secolo. "Prima la nostra attività era per così dire più artigianale, adesso invece – dice Bellei – abbiamo il supporto della tecnologia che ci aiuta molto. Tuttavia, a livello di infrazioni stradali poco è cambiato, mentre a livello di altri reati, pur non annoverando sul territorio la presenza di vere e proprie baby gang, notiamo un aumento tra i minori di reati predatori come furti ed altri episodi di microcriminalità". "Euro – ha commentato il sindaco Borghi – lascia sicuramente un vuoto. Di lui ho pienamente condiviso il fatto che non è mai stato uno sceriffo, perché il suo approccio è sempre stato quello di educare le persone al rispetto delle regole".

Alberto Greco