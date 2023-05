Circoli e Pd in lutto: si è spento il volontario Neri

"Instancabile anima per più di 40 anni dell’associazionismo carpigiano, ha speso il suo impegno per gli altri. La sua militanza politica era il completamento della sua idea di comunità. Mancherà molto a questa città e a tutti noi". E’ del sindaco Alberto Bellelli il primo affettuoso ricordo di Carlo Neri, morto ieri mattina a 83 anni. Un autentico pilastro della realtà sociale dei circoli, il Cabassi (nel cuore) ma anche il Guerzoni, oltre che della vita politica della città, che ora piange la sua scomparsa. "Il 25 aprile ho portato papà in ospedale – racconta il figlio Alessandro – ‘contro’ la sua volontà, in quanto voleva partecipare alle iniziative per la Festa della Liberazione e soprattutto voleva andare a sentire il presidente della Regione Stefano Bonaccini alla Festa dell’Unità a Santa Croce. Papà era questo e molto altro". Nato come falegname, si era poi specializzato nel settore della tappezzeria e dei tendaggi, in centro storico. Ma soprattutto Carlo è ricordato per il suo indefesso impegno nei circoli, nonché a sostegno del Pd e dell’Anpi. "Per oltre 40 anni – prosegue il figlio – ha organizzato qualsiasi tipo di attività al circolo Cabassi, dalle gite in Valsugana alla tombola, curando la ristorazione, mentre mamma Franca stava in cucina, entrambi sempre come volontari". Tante le passioni di Carlo, tra cui il partito. "Ogni domenica mattina lui e Omer Caffagni andavano ad aprire la sezione di via don Davide Albertario, perché, diceva papà, ‘magari può venire qualcuno a fare la tessera’. Una dedizione cui lui teneva molto". Ed infatti, come ricorda Daniela Depietri, segretaria cittadina del Pd, "in sole due domeniche hanno fatto 20 tesseramenti nuovi. Carlo era una figura di riferimento per tutti noi del Pd e faceva parte di una generazione dalla quale ancora possiamo trarre insegnamenti ed esempi di vita. E’ stato un uomo generoso e solidale". Oltre al partito, l’Anpi: "Papà era un attivista, partecipava ad ogni manifestazione", commenta il figlio Alessandro. "Eravamo così tanto amici – prosegue Giuseppe Cattini, volontario storico del circolo Guerzoni – che ora il dolore è forte. Moltissime le iniziative condivise insieme, lui era un autentico vulcano".

Il feretro partirà oggi alle 14.30 dalla camera ardente dell’ospedale Ramazzini, per arrivare nella sala del circolo Cabassi dove sarà salutato da una delegazione e dalle bandiere di Pd e Anpi, mentre la banda cittadina eseguirà alcuni brani a lui cari.

Maria Silvia Cabri