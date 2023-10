Circoli Pd, piovono nomi. Ma alla fine del percorso chi deciderà il candidato?

I brainstorming in corso nei circoli del Partito democratico non riescono a chiarire un equivoco: gli iscritti che partecipano possono fare i nomi o no? Secondo le direttive della segreteria cittadina le assemblee dovrebbero essere un momento di ’confronto politico su quanto realizzato nel corso degli ultimi dieci anni di amministrazione, idee e proposte della Modena del 2030 e individuazione del profilo del candidato o candidata sindaco (corsivo nostro)’. Non si parla dunque di nomi, ma di profili. Il problema è che stanno emergendo invece dei nominativi, più o meno spontanei, che ovviamente stanno facendo fibrillare il partito.

Ormai fuoriuscito il dentifricio dal tubetto, si tratta di capire ora come gestirlo. Ha poco senso, è la riflessione dominante, procedere alla somma algebrica dei consensi ricevuti da ognuno: stiamo parlando di assemblee da 40-50 persone nelle quali c’è qualcuno che ogni tanto pronuncia un nome, troppo poco rappresentativo il numero. È più saggio allora interpretare queste serate come termometro di un sentiment piuttosto che come mini-primarie.

E tuttavia il fatto compiuto è più testardo delle intenzioni, per cui a tenere banco è soprattutto la questione nomi. Oltre a quelli già citati in questi giorni, giovedì sera in centro storico per esempio sono spuntati anche quelli che mancavano all’appello, Francesco Ori e Andrea Bosi, oltre ai ‘soliti’ Guerzoni, Bortolamasi e Lenzini (su quest’ultimo essendo il vicesegretario qualcuno comincia a storcere la bocca) che vanno a delineare il terzetto in pole position.

E le frizioni aumentano. Primo, se alla fine arrivano al traguardo cinque sei nomi a parità di consensi chi si assume la responsabilità della decisione finale? Secondo, contano di più i nomi che emergono dal confronto con gli iscritti o quelli che risaltano eventualmente dagli incontri con ’le associazioni, terzo settore, corpi intermedi e realtà economiche’, quindi fuori dal partito? Terzo punto, che include quelli precedenti: su quali criteri il gruppo dirigente (qualunque cosa voglia dire ‘gruppo dirigente’ considerando che con l’approssimarsi delle elezioni è un ‘luogo’ sempre più affollato) stabilisce i sommersi e i salvati?

Nelle riflessioni raccolte ricorre un punto riassumibile grossomodo così: ‘E’ chiaro che a un certo punto il partito dovrà tirare una riga e assumersi l’onere di una decisione difficile perché lascerà degli scontenti, ma non siamo ancora alla fase finale, questo è ancora il momento dell’ascolto’. A facilitarlo, è l’auspicio nel Pd di cui si scriveva nei giorni scorsi, sarebbe anche un eventuale (e coraggioso) passo indietro in nome della responsabilità di una parte degli stessi protagonisti. Va tenuto in mente che sullo sfondo, e prima o poi questo conflitto deflagrerà, si profila una divisione tra chi caldeggia le primarie (anche con due candidati del Pd oltre a quelli del resto della coalizione) e invece chi spinge per arrivare al (per ora fantomatico) nome ‘pigliatutto’.

Non mancano tra l’altro le interpretazioni più ‘complottiste’, ne citiamo un paio: c’è quella secondo cui tutto questo percorso altro non è che il modo per misurare chi tra Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi, gli osservati speciali della partita, ottenga più consensi interni, dimostrando che non si tratta di figure create in laboratorio ma di potenziali candidati davvero radicati sul territorio. Ma anche quella per cui in parallelo al percorso ufficiale si riunisca un tavolo che comprende Gian Carlo Muzzarelli, Stefano Bonaccini, Stefano Vaccari, Davide Baruffi, Federica Venturelli e Roberto Solomita (eletti e massimi rappresentanti del Pd) che all’insegna del detto maoista ‘Grande è la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente’ alimenti la ridda di nomi prendendo tempo, per poi allargare le braccia, avere il pretesto di azzerare tutto di fronte al caos e calare un ‘salvatore della patria’, ammesso che esista perché i vari Massimo Mezzetti, Maria Cecilia Guerra e Davide Baruffi sembrano (almeno per ora) intenzionati a non farlo.