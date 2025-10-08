"Circolo 1° maggio chiuso, poco coraggio"

Un mese fa la chiusura, forzata, e le (ovvie) polemiche del caso, visto che si parla di un circolo a suo modo ‘storico’ che è stato per anni presidio e ‘luce accesa’ in una zona periferica cittadina non ‘facilissima’. Oggi, un mese dopo, le polemiche sul ‘Primo Maggio’ approdano in Consiglio comunale, con i consiglieri di Fratelli d’Italia a chiedere conto della questione all’Amministrazione. Che nei giorni immediatamente la chiusura aveva incontrato il direttivo del circolo stesso manifestando disponibilità a risolvere le problematiche che hanno portato allo stop delle attività. Il vicesindaco Serena Lenzotti e l’assessore alla cultura Federico Ferrari, venti giorni fa, avevano fatto sapere che entro il 2026 un nuovo bando pubblico ridarà vita al circolo e il sindaco Matteo Mesini ha confermato l’assunto.

Ribadendo da una parte "la volontà di restituire al più presto alla cittadinanza gli spazi del Circolo" e aggiungendo di essere "consapevoli del ruolo che il circolo ha svolto per il quartiere di via Pista, come punto di riferimento per gli anziani, le famiglie e i cittadini. Per questo, ha aggiunto Mesini, "l’Amministrazione è fermamente intenzionata a risolvere la situazione, mettendo in campo tutte le azioni necessarie". Il circolo, gestito in convenzione all’interno dell’immobile comunale è privo di un titolo valido già dal 2017, data di scadenza dell’ultima convenzione. "Nel 2020 – da detto Mesini - è stato approvato uno schema di regolamento per la concessione di immobili che richiede un’attenta verifica del titolo giuridico e della regolarità delle attività in corso, attualmente oggetto di accertamento". Finita qui? No: è in corso l’iter tecnico-amministrativo relativo alla situazione catastale dell’immobile e dell’area circostante "interessata da un procedimento espropriativo avviato ma mai concluso". Poi c’è l’Arci, che ha revocato l’affiliazione al circolo stesso. La matassa resta ingarbugliata, e in attesa che si sciolga si registra il disappunto di Fratelli d’Italia.

"Avevamo chiesto di dare continuità invitando i gestori ad affiliarsi ad altra associazione, evitando la chiusura immediata. L’accatastamento, tra l’altro, in un’area comunale si risolve in pochi giorni ed è di competenza del Comune: chiudere – il parere dell’ex vicesindaco Alessandro Lucenti, oggi consigliere di Fd’I – è la soluzione più semplice ma la meno coraggiosa: il risultato è che la città perde un punto di aggregazione, dove si sono svolti anche corsi per ragazzi e attività inclusive per persone con difficoltà di apprendimento. Un circolo aperto significa anche, vista la zona, un parco più sicuro: chiudere non è una soluzione, ma un problema in più".

Stefano Fogliani