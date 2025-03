Circolo di Fd’I,. Carletti presidente

Federica Carletti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è stata eletta presidente del circolo di Carpi. La nomina è avvenuta durante il congresso cittadino del partito cui hanno partecipato il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fd’I, i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò, quest’ultimo anche presidente provinciale, e Roberto Petri, dirigente nazionale del partito.

"Questo è un momento importante per Fratelli d’Italia a Carpi – ha affermato la neo eletta Carletti -. Siamo un partito in crescita, radicato sul territorio e pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini. Lavorerò per rafforzare il dialogo con la comunità, coinvolgere i giovani e portare avanti i valori della destra che ci contraddistinguono. Con determinazione e unità, possiamo fare la differenza."

Barcaiuolo ha sottolineato il ruolo strategico del partito a livello locale, "Carpi rappresenta un punto fondamentale per la nostra azione politica in Emilia-Romagna", mentre l’Arletti ha rimarcato che "il lavoro che Federica porterà avanti sarà fondamentale per rafforzare la nostra presenza a Carpi e per dare voce a chi crede in un’amministrazione più vicina alle reali necessità della gente".