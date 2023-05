Circolo Losi ancora nel mirino dei ladri

"Siamo molto avviliti. Proprio adesso che un pochino ci stavamo riprendendendo dalle difficoltà grazie a varie iniziative tra cui ‘Tavola Amica’, siamo stati di nuovo presi di mira dai ladri. Una mazzata pesante che proprio non ci voleva". Ercole Losi, presidente del circolo sociale Bruno Losi di via Medaglie d’Oro, esprime tutto il suo dispiacere a fronte dell’ennesimo furto subito dal centro. Ignoti sono entrati l’altra notte, verso la mezza, dalla parte posteriore del circolo: "Hanno scassinato la porta di ferro con un apposito strumento – racconta Ercole Losi – poi si sono introdotti negli uffici di segreteria mettendola a soqquadro. I ladri miravano alla cassaforte, hanno cercato di smurarla, ma non ci sono riusciti, forse perché disturbati da qualche rumore. Hanno così frugato tra i cassetti, portando via il fondo cassa, varie centinaia di euro. Ai soldi rubati dobbiamo aggiungere il danno materiale agli infissi della porta che dovranno essere riparati, oltre alle cose che hanno rovinato nell’archivio. Ci sentiamo impotenti e presi di mira da questi malviventi, evidentemente bene informati su come e dove muoversi. Ora speriamo che dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza i Carabinieri possano trarre elementi utili a rintracciare i ladri".

Ad ottobre scorso il circolo aveva subito un furto di 800 euro da parte di un ragazzo che si era introdotto nei locali e aveva sottratto dal cassetto del bar una busta contenente il ricavato di un momento conviviale di autofinanziamento. Un danno pesante per il circolo che già lamentava una situazione di grossa difficoltà per sostenere le spese maggiorate.

In quell’occasione, a fronte del danno subito, si è però verificato un gesto di grande generosità e solidarietà: il Moto Club di Carpi ha infatti donato al circolo 800 euro, esattamente la cifra sottratta. "Io come gli altri soci – aveva affermato in quella occasione Franco Veneri, presidente del Moto Club di Carpi che conta 70 soci e ha sede presso il circolo Cibeno Pile – siamo rimasti davvero molto male, anche perché in questi anni è nata una bella amicizia con il circolo di via Medaglie d’Oro, dove spesso organizziamo pranzi e cene in concomitanza con i nostri eventi espositivi. Abbiamo tutti concordato che meritavano di essere aiutati. Così ho portato loro 800 euro, per ‘alleggerire’ la botta subita e mi auguro che altri seguano il nostro esempio, per aiutare certe realtà che sono in difficoltà e che meritano di continuare ad esistere in quanto sono molto importanti per Carpi e i cittadini".

Maria Silvia Cabri