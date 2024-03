Circolo Pd nel mirino. Svastica sulla porta: "Gesto inaccettabile: superato ogni limite"

"Questo è un passo molto oltre alla definizione di ‘bravata’: é un gesto al limite dell’intimidazione". Adesivi incollati a forma di svastica imbrattano la vetrina del circolo del Partito Democratico di Pavullo, in via Giardini 300, scatenando la reazione del mondo politico per una serie di episodi che si susseguono da diverse settimane. Ieri mattina la ‘scoperta’: sticker con riportata la scritta ’Politicamente scorretti’ - con tanto di simboli dell’antifascismo, della comunità Lgbtq+ e femminista sovrapposti da un segnale di divieto - sono stati affissi alla vetrata del partito, andando a formare una svastica. "Purtroppo era già da qualche settimana che questi sticker erano comparsi a più riprese sulla nostra vetrina. Sempre a Pavullo, erano comparsi anche adesivi degli ‘skinhead’ e, in parallelo, era stata colpita la bacheca dell’Anpi. Ancor più triste è pensare che siano stati colpiti perfino luoghi simbolo della cultura, come la ‘Panchina rossa’ - spiega il segretario del Pd Pavullo Matteo Manni -. Questa volta, con la raffigurazione del simbolo nazista, si è davvero superato ogni limite: il rischio è di arrivare ad un clima pesante. L’episodio è al limite dell’intimidazione e dimostra come ormai chi giustamente si vergognava di riconoscersi in simili simboli si senta impunito e legittimato. Siamo abituati e aperti alla contestazione, anche dura, ma questi sono gesti che non accetteremo e procederemo quindi a denunciare l’accaduto. Non saranno sicuramente questi episodi a fermarci: continueremo con le nostre attività ancora più convinti delle nostre idee". "Quegli adesivi assemblati a svastica non possono essere considerati frutto di una azione goliardica ma una chiara provocazione che sconfina nell’intimidazione – aggiunge il deputato Pd e segretario di Presidenza della Camera Stefano Vaccari –. Nell’esprimere piena solidarietà alla comunità del Pd di Pavullo mi auguro che gli autori del gesto siano presto identificati. Non si può giocare con quei simboli che hanno seminato terrore e morte. Ormai questi episodi avvengono con sempre maggiore continuità nel nostro territorio e nel Paese. Occorre respingerli e fare si che si rafforzino gli ideali e i valori di libertà e di democrazia. Mi auguro che come me anche gli altri colleghi parlamentari di centrodestra e i rappresentanti delle istituzioni esprimano solidarietà e vicinanza al circolo di Pavullo perché sono gesti che minano la libera espressione democratica, a prescindere dalle appartenenze". Manifestazioni di vicinanza arrivano dalle segreterie provinciali di Pd e Gd: "Ferma condanna di quanto accaduto a Pavullo e ci teniamo ad esprimere la nostra piena solidarietà a tutta la comunità del circolo PD di Pavullo – dichiarano i segretari Roberto Solomita e Matteo Silvestri –. Episodi come questi sono inaccettabili e sono incompatibili con i valori radicati nelle comunità che della nostra provincia. Infatti, chi prova a mettere in discussione con questi gesti subdoli valori come la democrazia, l’antifascismo, i diritti delle minoranze Lgbtqia+ e il femminismo, semplicemente non ha capito che attacca i capisaldi delle realtà che viviamo".