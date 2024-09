Circolo Tennis da salvare: "Una battaglia bipartisan"

"Per noi il Circolo del Tennis è un presidio importante di sport e socialità in un’area della città, il Novi Sad, che non può permettersi abbandoni. È questo il motivo che ci ha portato a condividere in modo bipartisan l’impegno perchè lo sfratto del 30 settembre non avvenga". Così il sindaco Massimo Mezzetti sulla spinosa situazione del Circolo del Tennis, per cui è previsto lo ‘sfratto’ proprio entro quella data, indicata dall’Avvocatura dello Stato. Il Demanio, infatti, proprietario dell’area ha rivendicato l’assenza di una vera e propria convenzione. Ieri Mezzetti, insieme a Valentina Mazzacurati (Lega) e Luca Negrini (Fd’I) si sono incontrati per dare sostegno al Tennis. "Grazie al gioco di squadra con i parlamentari, ho incontrato i vertici dell’Agenzia del Demanio per dare voce a queste ragioni che ho messo nero su bianco in una lettera inviata a Roma – sottolinea Mezzetti – Siamo certi che questa azione troverà ascolto e proprio di questo ho voluto parlare con Luca Negrini e Valentina Mazzacurati della Lega, nella mia visita al Circolo durante l’evento Modena capitale del Tennis. Ringraziamo inoltre i parlamentari Stefano Vaccari, Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo".

"Sono contenta del lavoro di concerto che tutte le forze politiche stanno mettendo in campo per far sì che il Circolo Tennis Modena resti dov’è – rimarca Mazzacurati –. Non solo svolge un presidio importante sportivo che dà lustro alla città ma è anche un presidio di sicurezza e cultura in una zona che si caratterizza per altri tipo di frequentazione.

"È stato messo in campo un lavoro che parte anzitutto dalla consapevolezza, mai nascosta anche in campagna elettorale, di come occorre ragionare insieme su temi che interessano la città e che non possono passare attraverso i colori politici – afferma Negrini – L’unione, come in questo caso, e il dialogo che abbiamo avuto in queste settimane, insieme al sindaco, ha consentito di lavorare celermente e costruttivamente, a più livelli. Questo è quello che ci eravamo promessi di fare e questo è quello che abbiamo fatto in questa delicata situazione. Ringrazio i parlamentari che si sono occupati di gestire la questione a livello nazionale. Ringrazio il sindaco per la collaborazione ringrazio i tanti modenesi che ci hanno raccontato l’importanza del tennis Modena".