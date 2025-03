Circonvenzione di incapace, alla sbarra un uomo di 55 anni

Avrebbe indotto una donna di 42 anni affetta da una sindrome - dunque da patologia certificata – a consegnargli dai 200 ai 700 euro a settimana per oltre un anno. Ieri l’uomo, un 55enne modenese è’ stato rinviato a giudizio con l’ipotesi di reato di circonvenzione di incapace.

I fatti sarebbero avvenuti tra il 2021 e il 2022. Sono stati i parenti della presunta vittima, una modenese a sporgere denuncia dopo che, dal conto della mamma pensionata della 42enne erano sparite inspiegabilmente migliaia di euro. Infatti sul conto praticamente prosciugato risultavano prelievi settimanali per cifre dai 200 ai 700 euro.

A seguito di accertamenti era emerso quindi come fosse stata la 42enne ad utilizzare io bancomat della Mamma pensionata su richiesta dell’ odierno imputato, che mostrandosi amico premuroso con scuse sempre diverse era riuscito a convincere la presunta vittima a consegnarli le ingenti somme di denaro.

All’esito delle indagini svolte dalle forze dell’ordine per l’uomo è stato chiesto dalla procura il rinvio a giudizio, disposto ieri dal giudice. L’udienza è prevista per il prossimo 29 maggio. Ieri in aula era presente la parte offesa.

L’amministratore di sostegno della presunta vittima aveva chiesto un rinvio per ottenere l’autorizzazione dal giudice tutelare a costituirsi parte civile per la persona offesa. Non essendo stato concesso il rinvio dell’udienza, non vi è stata costituzione di parte civile. Il 55enne è stato quindi rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace.

