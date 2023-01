Circuisce un 45enne con fragilità e gli spilla 130mila euro dal conto Badante finisce a processo

"Ti prometto che presto ti sposerò". E’ con questa falsa aspettativa, durata anni che un 45enne modenese con fragilità psicologica ha consegnato nel tempo circa 130mila euro ad una donna, conosciuta anni prima per questioni familiari: infatti la donna inizialmente si era occupata di un parente della vittima. Ad accorgersi di quanto accaduto erano stati i familiari dell’uomo che avevano poi spinto il 45enne a sporgere denuncia. Ieri per la donna, indagata per circonvenzione di incapace è scattato il decreto di citazione a giudizio emesso dal giudice. I fatti contestati risalgono al 2019 quando viene a galla la grave situazione, ovvero le ingenti somme consegnate alla donna, soprattutto nell’ultimo periodo. Da anni, infatti - in base a quanto emerso in sede di indagine - il 45enne consegnava piccole somme e regali all’indagata. Negli ultimi tempi, però, le richieste si erano fatte sempre più ‘importanti’ tanto da attirare l’attenzione, appunto, dei familiari del 45enne. L’uomo inizialmente viveva con l’anziana madre, dopo di che si era trasferito in un’abitazione da solo e a quel punto la signora in questione aveva iniziato a farsi vedere sempre di più, fino a promettere al 45enne che presto lo avrebbe sposato.

L’indagata, di cui il 45enne si era appunto invaghito, si era così offerta di stargli accanto e, promettendo che presto avrebbero organizzato il matrimonio, spesso invitava l’uomo ad effuare ingenti prelievi di denaro. In realtà – in base a quanto emerso dalle indagini – l’imputata intascava abitualmente il denaro della vittima fino a creare un ‘buco’ di 130mila euro. La donna ha giustificato le somme ricevute affermando di aver continuato a fare la badante per il familiare del modenese. Ieri il giudice ha quindi emesso nei confronti della donna il decreto di citazione a giudizio: la donna dovrà rispondere di circonvenzione di incapace.

Valentina Reggiani