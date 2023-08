"Ciro Menotti, cantieri infiniti Noi residenti siamo esasperati"

"I patti non sono stati rispettati. Ora basta. Non ci interessa del cantiere attivo o passivo. Ci interessa che la via venga liberata. Devono darci una risposta e una data di rimozione definitiva". Si definiscono "esasperati" i residenti e i commercianti della centralissima via Ciro Menotti che hanno costituito lo scorso gennaio il ‘Comitato per la riapertura al traffico di via Ciro Menotti’, al fine di ottenere "la riapertura al traffico della via, a fronte della gru che da alcuni anni è stata installata al servizio del cantiere del civico 8, e che per molti mesi è rimasta ferma".

"Il 24 luglio abbiamo incontrato l’assessore Riccardo Righi – spiegano dal Comitato – per farci dire la data di rimozione della gru. Gli accordi erano che entro il 31 luglio, la ditta avrebbe ultimato i lavori e la prima settimana di agosto, ne sarebbe conseguita la rimozione. Quello che invece, di fatto, è successo è che i lavori della gru si sono fermati nuovamente per cause che nell’incontro con l’assessore Righi, non sono state chiarite. L’assessore ci ha rassicurato dicendo che per la fine dei lavori mancherebbe solo una piccola parte del tetto dell’edificio in questione, garantendo che se i lavori non fossero andati avanti, avrebbero comunque chiesto alla proprietà e alla direzione lavori che la gru venisse rimossa". "Ci aspettiamo che il Comune sanzioni l’impresa per la mancata consegna del cantiere e stiamo valutando di procedere per vie legali e che non è giusto che il Comune permetta l’occupazione del suolo pubblico ad un cantiere fermo e che lavora a singhiozzo da cinque anni in via Ciro Menotti, che a settembre dovrebbe diventare ZTL e che urge di essere riasfaltata. Attività già messa in conti dal Comune, una volta che la gru sarà smontata. È giusto – si chiedono dal Comitato – che la negligenza di un’azienda incida così tanto negativamente sulla vita dei commercianti e dei residenti di questa strada? È scandaloso che in una via pubblica, nel cuore del centro storico, da anni non vi è possibilità di transitare. Né come residenti, né cittadini ma soprattutto le forze dell’ordine e i servizi di emergenza sanitaria. Inoltre continuano ad esserci episodi di degrado: alcuni residenti hanno visto che all’interno della gru, venivano consumati rapporti sessuali. Adesso basta".

m.s.c.