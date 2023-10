Cisco, Cottica e Rubbiani insieme come ai bei tempi: a teatro ecco i Dinosauri del Combat Folk

Il titolo sarebbe fin troppo facile, quel ’Riportando tutto a casa’ che i primi Modena City Ramblers mutuarono da Bob Dylan. Eppure sarebbe anche verissimo: perché è proprio quello che stanno facendo i Dinosauri, ovvero il trio composto da Stefano ’Cisco’ Bellotti, Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani (con l’aggiunta di Massimo Giuntini), tre vecchi amici che le onde della vita hanno portato ad allontanarsi fisicamente, ma la risacca della musica ogni tanto riunisce. Dopo il primo disco del 2016, ora sono tornati con una tournée divisa in due tempi che li porterà, dopo...l’intervallo, anche a Carpi il prossimo 2 dicembre, al Teatro Comunale. Ovvero a casa del carpigiano Cisco Bellotti, anche se la sua storia è iniziata in un luogo ben diverso della città, il Kalinka: "È vero, conobbi i Ramblers a un loro concerto al quale mi chiamò un amico all’ultimo minuto, dicendomi che dovevo vederli assolutamente – racconta Cisco –. Ero pazzo per l’Irlanda, mi fiondai in bicicletta e dal pubblico cominciai a chiedere pezzi tradizionali, in pieno stile pub. All’ultima richiesta mi dissero: va bene, ma questa la facciamo solo se la canti con noi. Salii sul palco, carico per qualche birra di troppo, e iniziò tutto così. Era il 7 febbraio del 1992".

Somiglia molto a un film di culto, The Commitments, ma è tutto vero: "Infatti dopo avermi fatto scoprire che potevo cantare con loro, i Ramblers dicevano che ero il loro Andrew Strong, l’attore dei Commitments".

In quei Ramblers dei primordi c’erano già Alberto Cottica e Giovanni Rubbiani, con cui Cisco si è riunito, dopo che tutti a distanza avevano lasciato la band, nel trio dei Dinosauri: "Non abbiamo altra ambizione che quella di divertirci suonando insieme, stavolta abbiamo fatto solo un singolo, Combat Folk, che si può scaricare dalle piattaforme online e che ci rappresenta, spiega che quello è veramente il nostro mondo. Ci siamo rimessi insieme per la mia testardaggine nel volerli coinvolgere, dopo aver tenuto un concerto a Bruxelles, dove oggi vive Alberto che fa l’imprenditore sociale e corre maratone, in un locale chiamato ’La Piola’. Era pieno, e c’era gente fuori che ci guardava attraverso i vetri. Così abbiamo programmato qualche data, compatibilmente con i loro impegni, Giovanni oggi lavora nel settore della pubblicità. E l’altro ex Ramblers Massimo Giuntini arrotonda tutto il progetto musicale, togliendoci la ruggine. Il clima è da osteria, vecchi amici che si ritrovano senza nostalgia né ideologia, anzi: siamo anche autocritici, ma la cosa che più conta è il feeling col pubblico. Durante lo spettacolo dialoghiamo, la scaletta cambia ogni volta".