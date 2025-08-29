Cisco, serata da 30 e lode. Un’infinita storia Ramblers

Stavolta non lo scriveremo, che ’Riportando tutto a casa’ è sempre un titolo perfetto ogni volta che qualche ex dei Modena City Ramblers suona dalle parti di Modena. Anche se stasera alla Festa provinciale dell’Unità, nell’area adiacente al PalaPanini, fa tappa il tour chiamato proprio “Riportando tutto a casa 30 anni dopo!”, quello che ri-porta sul palco la band formata da molti degli artisti che nel corso degli anni hanno lasciato i Ramblers, ma fanno sempre parte di una famiglia che ha gli stessi valori e ideali (e infatti in un mitico concerto al teatro di Carpi c’erano anche molti dei Ramblers attuali).

Il titolo, ispirato a un disco storico di Bob Dylan, è anche quello del primo lavoro dei Ramblers che schiuse le porte della fama nazionale alla band che porta Modena nel nome (e per questo meriterebbe magari un riconoscimento, in tempi di marketing territoriale, ma questo lo diciamo noi).

Il motore è Stefano Cisco Bellotti, dietro di lui stasera ci saranno tutti: a parte Alberto Cottica che ormai vive in Belgio, la formazione sarà allargatissima, da Giovanni Rubbiani a Kaba Cavazzuti, da Roberto Zeno a Luciano Gaetani e Marco Michelini e Massimo Giuntini. "Alla fine saremo una dozzina sul palco, perché a Modena ci volevano essere tutti, anche quelli che stavano facendo le ferie", racconta Cisco, che non si sbilancia sulla scaletta: "Di sicuro faremo qualcosa di speciale e di diverso dal resto del tour, ma non abbiamo ancora deciso cosa".

Già, il tour. Era nato quasi per gioco, per la voglia di ritrovarsi insieme dopo anni di lontananza. E invece è diventato qualcosa di grande: "È verissimo, era nato come un tour per celebrare il disco, c’era qualche data libera tra marzo e aprile dell’anno scorso e pensavamo di fare 5-6 date. Alla fine in due mesi sono diventate 25. Poi io ho passato l’estate con la Bandabardò, ma quest’anno abbiamo dedicato più tempo a questo tour".

Con risultati di pubblico superiori ai sogni: "Questa cosa mi ha fatto piacere, mi ha un po’ sorpreso perché non ero pronto a questa ondata d’affetto verso di noi, ma anche verso il disco e le canzoni. Ho rivisto la gente di trent’anni fa, quella che ci seguiva agli inizi, che ora ha i capelli imbiancati come me ma porta anche i figli".

Vuol dire che ci sono valori anche musicali che superano le mode del momento: "Assolutamente. Alla fine tra il nostro pubblico ci sono molti giovani che vengono a vedere quella che nella loro testa era in parte la formazione originale dei Ramblers, risentono le canzoni e vedono sul palco quelle persone che magari loro non hanno conosciuto, e questa cosa mi fa molto piacere anche per Marco Michelini, per Giovanni Rubbiani, per Kaba e per gli altri. Diventa sempre una grande festa popolare".

Quella di stasera inizierà verso le 21.30, minuto più minuto meno.