Cisl, raccolta firme per la partecipazione attiva dei lavoratori

È partita anche a Modena la raccolta di firme a sostegno di ’La partecipazione al lavoro’, una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl per disciplinare la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. "La nostra proposta nasce con l’intento di dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione, che i padri costituenti vollero per aiutare le persone a responsabilizzarsi meglio negli ambienti di lavoro rispetto alla gestione, indirizzi, utili e profitti – spiega la segreteria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo - La partecipazione dei lavoratori nella gestione delle imprese non è solo un vettore dello sviluppo economico, ma anche un mezzo per progredire socialmente e un traguardo necessario per completare la democrazia. La partecipazione è un abito che si confeziona su misura in base alle caratteristiche e specificità di ogni singola azienda. Sta alle parti sociali, nell’ambito delle relazioni industriali e della contrattazione articolata, individuare la soluzione più giusta da adottare". La segretaria Cisl sottolinea che dove questa pratica è stata utilizzata sono arrivati benefici per tutti: aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, maggiore salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nuovi investimenti, coesione sociale.