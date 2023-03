Cisl: "Rafforzare la cultura della sicurezza"

"È inaccettabile che nel 2023 ci siano ancora lavoratori che si fanno male cadendo dall’alto".

Lo afferma Domenico Chiatto, componente della segreteria Cisl Emilia Centrale con delega alla salute e sicurezza sul lavoro, a proposito dell’infortunio avvenuto l’altro ieri in un’azienda di Fiorano, dove un operaio marocchino è caduto da un tetto riportando diverse fratture.

"Per fortuna l’esito dell’evento non è mortale, ma questo non attenua la gravità del fatto – dichiara Chiatto –

È indispensabile innanzitutto rafforzare la formazione e cultura della sicurezza, sia tra i datori di lavoro che tra i lavoratori, a maggior ragione se essi sono stranieri.

Allo stesso tempo bisogna potenziare anche l’azione di controllo e vigilanza. A Modena manca almeno il 30% degli ispettori del lavoro e sono insufficienti pure gli ispettori di Inps, Inail e Ausl, se si considera – conclude il segretario Cisl - che devono controllare circa 60 mila aziende modenesi con almeno un addetto".