"Cispadana, entro il 2024 puntiamo ad aprire il cantiere"

L’assessore regionale Andrea Corsini traccia il 2024 come orizzonte per l’accantieramento della Cispadana. Lo ha affermato lunedì davanti ad una cinquantina di amministratori dell’Unione Comuni Area Nord, platea estesa a Mirandola. Per Corsini "il punto di svolta è stata la dichiarazione di pubblico interesse del governo nel dicembre scorso sulla proposta di Piano di investimenti presentata da Autobrennero per il rinnovo della concessione per la gestione di A22, perché in questo Piano di investimenti da oltre 7 miliardi sono previste le risorse del futuro concessionario anche per la realizzazione della Cispadana. Ora, durante il 2023, si svilupperà l’iter della gara per la nuova concessione di A22, con Autobrennero che avrà il diritto di prelazione. In parallelo, nei prossimi mesi, come Regione andremo a condividere con il concessionario di Cispadana, principale azionista Autobrennero, un Piano economico finanziario di Cispadana che torni in equilibrio, dopo il ben noto aumento dei costi di costruzione del 40% che hanno portato i costi di realizzazione dell’opera a 1.700 milioni euro". Circa i tempi, con date "non scritte sulla pietra – dice Corsini – lavoriamo per l’accantieramento entro la fine del 2024". Nell’intervento di diversi consiglieri, soprattutto del centrodestra a cui si sono associati consiglieri del M5S, è emersa la contrarietà nei confronti della soluzione autostradale e la preferenza per la soluzione di una superstrada a scorrimento veloce. Paolo Negro, per conto del Pd ha sottolineato "la necessità di tenere altissima la guardia". E Giorgio Siena per Più Mirandola è stato categorico "purché si faccia".

Alberto Greco