Cispadana, protesta davanti alla Regione

"Coordinamento Cispadano No Autostrada – Si strada a scorrimento veloce" ieri in presidio davanti alla sede della Giunta Regione Emilia-Romagna a Bologna. Con loro, in concomitanza con la presenza a Bologna della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l’incontro a Roma del Ministro Salvini con la Regione, anche il comitato No Bretella Campogalliano, R.E.C.A., Legambiente regionale, A.R.I.A. I promotori nell’occasione hanno ribadito che è "gravissimo che la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dei Trasporti, pur di favorire Autostrada del Brennero Spa vogliano riassegnare alla stessa società – tramite un diritto di prelazione incompatibile con le direttive comunitarie sulla concorrenza - il rinnovo della concessione della tratta A22, scaduta nel 2014 e prorogata da 10 anni". La riassegnazione della Concessione ad Autostrada del Brennero Spa – si teme – avrebbe il solo scopo di rendere realizzabile le due nuove opere Bretella Campogalliano-Sassuolo e Cispadana altrimenti non realizzabili nonostante l’enorme finanziamento pubblico. Secondo i promotori del presidio c’è "la necessità di investire in soluzioni alternative ad entrambe le opere".

al.g.