Cisterna svuotata, rubati 6mila litri di gasolio

Maxi furto di gasolio, nel cuore della notte tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, al distributore della "Esso" in via per San Felice. I ladri hanno letteralmente svuotato la cisterna interrata contenente gasolio "succhiando" tutti i seimila e 360 litri di carburante depositati al suo interno, circa 12mila euro. A facilitare il compito dei malviventi la mancanza di videosorveglianza dell’impianto, associata alla collocazione solitaria della stazione di servizio lontana dalle abitazioni.

"Io gestisco due distributori – spiega il gestore Shafquat Alì – quello di Finale in presenza giornaliera e questo di Camposanto solo in modalità autonoma ’self’. Prima venivo ogni sera a ritirare il contante ma – ricorda Alì – da quando la notte del 31 dicembre hanno tagliato con il flessibile la cassa metallica, rubando oltre 600 euro, veniamo solo in occasione dell’approvvigionamento di carburante nelle cisterne. La società ’Brixia’ con sede a Brescia, proprietaria degli impianti, dopo il furto ha, infatti, modificato le casse consentendo solo pagamenti con le carte bancomat. Proprio dalla sala operativa di Brescia, preposta al controllo in tempo reale di tutti i depositi, mi hanno comunicato l’anomala e istantanea assenza di carburante fino a poche ore prima superiore ai seimila litri. I predoni oltre ad aver svuotato la cisterna del gasolio – precisa Shafquat – hanno tentato, la stessa notte, di svuotare quella attigua contenente la benzina verde. Aperta la botola ho trovato il serbatoio privo del tappo. Oltre a questo lo spazio dell’area di servizio dietro la cabina è, purtroppo, utilizzata da ignoti come discarica di rifiuti d’ogni sorta.

Recentemente hanno abbandonato qui perfino i mobili componibili di una vecchia cucina. Ultimamente vandali hanno pure distrutto una delle pompe. Come se non bastasse trovo, certamente opera di delinquenti, manipolazioni sul rubinetto dell’acqua poi sottratta costantemente. Una volta depredata lasciano, sempre, il rubinetto aperto facendo così incrementare a dismisura i consumi che tocca pagare a me. I carabinieri a cui ho sporto denuncia, hanno contattato i dirigenti di Brescia invitandoli a installare la videosorveglianza. Da lunedì – ricorda il benzinaio – abbiamo assunto un dipendente che, presente tutti i giorni, provvede alla pulizia e al controllo dell’area in attesa dell’imminente montaggio delle telecamere". Flavio Viani