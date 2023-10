Cities by night, per una città più sicura

La manifestazione culturale "Periferico festival", nota in tutto il territorio nazionale per il proprio lavoro di ricerca sugli spazi cittadini e per la qualità dei lavori artistici programmati annualmente, entra in relazione con il Comune di Modena e con la Federazione Italiana Sicurezza Urbana (FISU) per cooperare alla riuscita di un progetto che mette al centro le donne e la loro percezione della città notturna contribuendo alla versione modenese di Cities by Night dell’artista Valentina Medda, autrice e regista attiva in Italia e in Europa. Il progetto è inoltre realizzato in collaborazione con Nonunadimeno Modena e con Arcigay Modena Matthew Shepard. Collettivo Amigdala, che cura il festival da quindici anni nelle zone periferiche della città, e Andrea Bosi, assessore ai Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico, Politiche per il lavoro e la legalità, hanno lavorato nei mesi precedenti per la realizzazione di un progetto dedicato alle donne e alla loro esperienza della città di notte che potesse avere una ricaduta non occasionale nella città di Modena. Il progetto Cities by Night prenderà forma nei giorni 13, 14 e 15 ottobre con la performance Modena by Night e prevede un incontro pubblico il 14 ottobre a OvestLab alle ore 18.30 insieme a FISU e relatrici esperte di urbanistica di genere. Cities by Night è un progetto partecipativo site-specific sulla percezione dello spazio urbano da parte delle donne e delle persone socializzate come donne. Il progetto artistico, al centro della collaborazione tra gli enti, prevede la realizzazione di un laboratorio e una performance che coinvolge donne e persone socializzate come tali, di diversa età e provenienza, residenti a Modena che a partire dal mese di settembre sono state invitate dall’artista a esplorare, di notte, la città di Modena fermandosi al limitare delle zone in cui si sentivano a disagio.