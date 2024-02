"Città 30, solo il 2% ha compilato il questionario"

E’ scontro tra maggioranza e Lega su "Vignola Città 30", il progetto attuato dall’amministrazione che prevede, in alcune zone della città, il limite di velocità di 30 km/h per i veicoli. Nei giorni scorsi infatti l’amministrazione ha diffuso una nota in cui si informava che 574 cittadini hanno svolto il test di gradimento su questa iniziativa, dove emerge che il 55% di chi ha compilato il sondaggio "dà un giudizio che va dal buono al molto buono, mentre solo il 23% esprime un’opinione negativa".

La consigliera della Lega, Barbara Badiali, commenta quindi: "Solo il 55% del 2% dei cittadini è favorevole alla mitica "Città 30". Ecco la percezione della realtà della giunta Muratori. Gli abitanti di Vignola sono 25.967 e, di questi, ad aver compilato il questionario è soltanto il 2%. Come si può sostenere che il 55% dei vignolesi vuole che Vignola diventi "Città 30"? Come tutti sanno, abbiamo un esempio alle porte di Vignola che non può dirsi di buon auspicio: Bologna è la prima grande città italiana che ha provato a diventare "Città 30". È stata un’esperienza che non si può dire accolta con entusiasmo. Se si parla di scuole o di zone nei pressi di ospedali, è più che giusto normare la velocità in questo senso, ma nelle restanti zone della città ciò porterebbe più risultati negativi che benefici".

L’assessore alla Partecipazione, Enrico Panini, replica: "L’assessore alla Partecipazione del Comune di Vignola Enrico Panini. "Come sempre la Lega strumentalizza a proprio vantaggio i dati diffusi dall’Amministrazione. Nessuno ha mai detto che "il 55% dei vignolesi vuole che Vignola diventi "Città 30"". Il 55% è la percentuale di coloro che hanno dato un giudizio positivo rispondendo al questionario. Confermiamo, comunque, che 574 persone che hanno risposto al questionario sono un numero elevato. I sondaggi professionali, quelli su cui spesso si discute in televisione, sono basati su un migliaio persone a livello nazionale. Certo, sono selezionati scientificamente, ma il nostro è sicuramente un campione decisamente più corposo. L’Amministrazione non si è limitata ai questionari, si è confrontata con l’opinione di tecnici, le leggi nazionali e le esperienze precedenti di altri Comuni". Insomma, la città 30 dopo il caso Bologna continua a essere un tema caldo che infiamma il dibattito politico, in grado soprattutto di dividere una comunità tra favorevoli e contrari.

