"Città 30, spesi 49mila euro per il nulla totale"

E’ ancora scontro aperto tra maggioranza e opposizioni sull’iniziativa di "Vignola Città 30", il provvedimento preso dall’amministrazione comunale che ha imposto il limite di velocità dei 30 km/h in diverse vie della città. Ad attaccare è il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini, che bolla l’iniziativa come "fuffa ideologica" e "spreco di denaro pubblico, con oltre 49mila euro già spesi per il nulla totale". Sempre Pasini, scendendo nel dettaglio, prosegue: "24mila euro sono stati spesi solo per la proposta progettuale sperimentale di due "zone 30" a Vignola, sulla base del "modello Zurigo". Due consecutivi sono anche gli affidamenti diretti al progettista esterno con sede legale in Germania, a Friburgo, mentre il Codice dei Contratti italiano obbliga al rispetto del principio di rotazione per il miglior prezzo e per la trasparenza". Ancora, Pasini si chiede: "Sono stati effettuati rilevamenti della velocità prima di istituire le "zone 30"? E rilevamenti postumi? Ci sono dati dell’incidentalità? Nulla di tutto ciò è stato tuttora pubblicato. Non c’è neanche un piano di controllo con la polizia locale dei limiti di velocità a 30 km all’ora". Poi, concludendo col il capitolo costi, Pasini afferma: "Altri 7.500 euro sono stati spesi per la comunicazione e la partecipazione. E 17.788 euro per dei segnali "30" piazzati anche in strade senza uscita. E così siamo a quota 49mila euro". Dall’altra parte Niccolò Pesci, assessore alla Mobilità sostenibile, replica: "Come al solito, dalle minoranze arrivano solo strumentalizzazioni. I nostri consulenti hanno seguito un progetto che è arrivato a conclusione in due tranche: è quindi non solo legittimo, ma anche naturale, che abbiamo seguito entrambe le tranche. Il percorso intrapreso da Vignola verso la Città30 sta suscitando interesse non solo in città, ma anche da parte di territori vicini. E’ un peccato che, nei tanti incontri fatti, le minoranze abbiano brillato, per lo più, per la loro assenza. Tra l’altro, per il valore del progetto, in accordo con l’organismo europeo EIT-Urban mobility, i costi sono stati inseriti nel quadro del progetto europeo Cermoni, nell’ambito del quale il Comune di Vignola, con partner turchi, sta lavorando ad una app per l’efficientamento del trasporto pubblico locale. Quanto ai controlli, la Polizia locale è impegnata, e continuerà ad esserlo, per il controllo delle strade cittadine. Insomma, noi lavoriamo con i fatti allo sviluppo di una mobilità più sicura". Marco Pederzoli